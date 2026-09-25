Dėl Kauno mugės – sudėtingesnis eismas miesto centre

Kauno miesto savivaldybė skelbė, jog nuo penktadienio 8 val. iki sekmadienio 20 val. transportas negalės kirsti Laisvės alėjos, važiuojant A. Mickevičiaus ir Maironio gatvėmis. Norint patekti į reikiamą vietą, dabar tenka sukti aplink ratus K. Donelaičio, Kęstučio gatvėmis. Tačiau automobilių srautas padidėjo ir Karaliaus Mindaugo prospekte.
Patariama geriau rinktis viešąjį transportą ir juo atvykti į mugę. Taip bus galima laisvai pasivaikščioti ir nesukti galvos, kur rasti laisvą vietą automobiliui. Pasirinkus miesto autobusus ir troleibusus taip pat galima sumažinti ir bendrą transporto srautą Kauno centrinėje dalyje.
Primename, kad Kauno mugė tris dienas lankytojų lauks visoje Laisvės alėjoje. Prekeiviai suskirstyti zonomis, tad lengva rasti ir amatininkus, ir maisto kultūros puoselėtojus. Taip pat laukia ir įvairūs muzikiniai ir šokių pasirodymai. Penktadienį bus siekiamas ir ilgiausio pyrago rekordas, tad Kauno mugėje veiklų netrūks.
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