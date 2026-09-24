Darbų tempo nemažina: veiksmas – visame Kaune

Transporto mazgo progresas
„Patogus susisiekimas jau seniai tapęs šių dienų būtinybe. Kaunas – ne išimtis. Kasmet tam skiriame daug dėmesio – nuo tiltų, viadukų statybų iki gatvių rekonstrukcijų. Aišku viena – atnaujinti keliai ir naujos jungtys kuria saugesnę ir patrauklesnę aplinką gyventojams. Tokios krypties laikysimės ir toliau“, – sako miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
Šįmet įsibėgėjęs gatvių ir viešųjų erdvių remonto sezonas itin intensyvus. Kaip ir kasmet veiksmas verda dešimtyse miesto arterijų. Vienur darbai baigti dar šią vasarą ar artėja pabaigos link, o kitur – tik prasideda.
Šiuo metu kelininkai pluša Neries krantinėje. Čia tvarkoma ne tik palei upę besiribojanti gatvė, bet ir statomas Vilijampolės transporto mazgas. Rangovai skaičiuoja atlikę pusę visų suplanuotų darbų – įrengta spraustasienė, taip pat pasirūpinta gatvės drenažo sistema ir lietaus nuotekų surinkimo tinklu.
Po P. Vileišio tiltu tiesiama nauja gatvė, kuri sujungs abipus formuojamas žiedines sankryžas.
Darbymetis kitose arterijose
H. ir O. Minkovskių gatvėje darbai pasitinka finalinį etapą – klojama asfalto danga. Čia pat baigiama tvarkyti M. K. Čiurlionio tiltą su prieigomis.
Aleksote vis didesnius pokyčius pasitinka ir Julijanavos gatvė. Šią savaitę išasfaltuota bemaž 400 metrų atkarpa. Atidaryti eismą tikimasi dar šį gruodį. Tuo metu O. Milašiaus gatvėje kelininkai pradėjo lietaus nuotekų tinklo įrengimą. Čia asfalto danga bus paklota kitais metais.
Miesto centre pabaigos link artėja Vasario 16-osios g. atnaujinimas. Iki metų galo numatyta sutvarkyti ir didžiąją dalį D. Poškos g.
Kelininkai lygiagrečiai darbuojasi Biržiškų, M. Riomerio, Užvingių, Medynėlių, R. Kalantos, Chemijos, Rūko, Baltijos, Prūsų gatvėse, Šilainių plente, Nemuno krantinėje Žemuosiuose Šančiuose.
Nepamirštama ir infrastruktūros pėstiesiems – veiksmas įsibėgėja Vilniaus gatvės požeminėje perėjoje. Taip pat remontuojamas Nemuno salą su miesto centru jungiantis S. Daukanto tiltas. Jį atverti numatyta kitąmet.
Tokios krypties laikysimės ir toliau.
Nuo viaduko iki aplinkkelio
Šįmet jau spėta atidaryti ir grandiozinių objektų. Pavyzdžiui, per A1 magistralę ties Ašigalio gatve jau veikia viadukas su lėtėjimo ir greitėjimo juostomis. Vasaros pabaigoje užbaigtos ir Pietrytinio aplinkkelio atkarpos statybos. Ji sujungė Ateities plentą su T. Masiulio gatve.
Iki mokslo metų pradžios suspėta atverti eismą Birželio 23-iosios ir Didžiosios gatvėse. Šiose susisiekimo arterijose liko įrengti takus.
Šiemet darbai finišavo Geležinio Vilko, M. Jankaus, Griunvaldo gatvėse. Pokyčių sulaukė ir Kauno geležinkelio stoties prieigos bei iš pagrindų atnaujinta Rotušės aikštė.
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