Beprotiškas vaizdas Savanorių prospekte: dviese ant paspirtuko lėkė prieš eismą

Feisbuko grupėje „Reidas“ įkeltas vaizdo įrašas verčia stvertis už galvos. Jame matoma, kaip elektrinis paspirtukas su dviem žmonėmis atsiduria tiesiai prieš kaktomuša judančią automobilių koloną. Paspirtuką vairuojantis jaunuolis, užuot pasitraukęs iš važiuojamosios dalies, toliau juda prospektu prieš eismą.
Automobilio vairuotojas, prieš kurį išnyra paspirtukininkai, priverstas sustoti. Jaunuoliams nutolus, automobilis pajuda iš vietos, tačiau netrukus vėl mažina greitį. Įraše matyti, kad gatvėje tuo metu – didžiulis automobilių srautas.
„Ar sunku juos uždrausti? Kiek dar jų turės išsitaskyti, kol prieisime prie jų draudimo?“ – po įkeltu vaizdo įrašu rašė pasibaisėję internautai.
Toks manevras judriame, kelių eismo juostų prospekte kelia didžiulę grėsmę ne tik abiem ant paspirtuko stovintiems jaunuoliams, bet ir automobilių bei viešojo transporto vairuotojams. Netikėtai prieš eismą pasirodžiusi nedidelė transporto priemonė gali priversti vairuotojus staigiai stabdyti arba atlikti kitą pavojingą manevrą.
Primename, kad tai – ne vien neatsakingas ir pavojingas elgesys. Pagal Kelių eismo taisykles (KET), važiuojamąja dalimi elektrine mikrojudumo priemone leidžiama važiuoti tik nustatytais išimtiniais atvejais – viena eile kraštine dešine eismo juosta ir kuo arčiau jos dešiniojo krašto. Be to, remiantis KET, elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojui draudžia vežti keleivius. Elektrinė mikrojudumo priemonė yra skirta vienam asmeniui.
Nuo 2026 metų pradžios visi elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami taip pat privalo būti užsidėję ir užsisegę šalmą. Vaizdo įraše matyti, kad nei vienas iš paspirtuku važiuojančių jaunuolių nedėvi jokių saugos priemonių, įskaitant šalmus.
(be temos)