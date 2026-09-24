 Ant važiuojančio autobuso – kraują stingdantis vaizdas: ar smegenys ištirpo?!

Ant važiuojančio autobuso – kraują stingdantis vaizdas: ar smegenys ištirpo?!

– vaizdo įrašas
2026-09-24 14:07 kauno.diena.lt inf.

Kaune esančiame Žemųjų Šančių mikrorajone užfiksuotas į galinę išorinę važiuojančio miesto autobuso dalį įsikibęs žmogus. Vaizdo įrašą išvydę internautai ir juokėsi, ir piktinosi. Tačiau aišku viena – toks chuliganiškas elgesys gali baigtis sunkiais sužalojimais ar net mirtimi.

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<span>Ant važiuojančio autobuso – kraują stingdantis vaizdas: ar smegenys ištirpo?!</span>
Ant važiuojančio autobuso – kraują stingdantis vaizdas: ar smegenys ištirpo?! / Feisbuko grupės „Reidas TV“ vaizdo įrašo stop kadras.

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Tikėtina, kad šitaip – įsikibęs į iškiliąją, galinę, išorėje esančią autobuso dalį – važiavo vyras.

„Bilietas kelis centus kainuoja... Jam dar pasisekė, kad negavo per pirštus ir nekrito ant asfalto. Ar smegenys ištirpo?! Rizikuoja savo gyvybe“, – plūdo daugelis feisbuke, grupėje „Reidas TV“, komentavusių žmonių.

Tačiau buvo ir tokių, kurie į situaciją bandė pažvelgti per juoko prizmę: „Kasdien taip į darbą važiuoju. Geriausias būdas važiuoti už dyką ir išvengti keleivių kontrolės – budrus „zuikis“ pabėgs nuo jo medžiotojų. Čia, kai degalai – brangūs ir autobusų bilietėlių dar neatpigino. Gal netilpo“.

Vaizdo įrašas pro akis neprasprūdo ir „Kauno autobusų“ atstovams. Pasiteiravus, ar ši – chuliganiško elgesio – situacija jiems yra žinoma, jie patvirtino, kad taip.

„Tokį elgesį vertiname kaip itin pavojingą tiek pačiam asmeniui, tiek kitiems eismo dalyviams. Važiuojančios transporto priemonės išorėje esantis žmogus rizikuoja nukristi, patekti po transporto priemone ar kitaip sunkiai susižaloti“, – įspėjo su portalo kauno.diena.lt žurnalistais bendravusi „Kauno autobusų“ atstovė Monika Mociūnaitė.

Pašnekovė pripažino, kad autobuso galinė išorinė dalis vairuotojui iš jo darbo vietos nėra tiesiogiai matoma, todėl pastebėti už transporto priemonės išorės įsikibusį asmenį yra beveik neįmanoma. Ypač, kai vairuojamas autobusas, kurio galinė dalis – uždara.

Tai nėra pramoga ar neįprastas keliavimo būdas – toks elgesys kelia realią grėsmę žmogaus sveikatai ir gyvybei.

„Iki šio pranešimo apie kitus panašius atvejus informacijos neturėjome. Norime labai aiškiai paraginti jokiu būdu nebandyti važiuoti taip, kaip užfiksuota šiame vaizdo įraše. Tai nėra pramoga ar neįprastas keliavimo būdas – toks elgesys kelia realią grėsmę žmogaus sveikatai ir gyvybei“, – įspėjo „Kauno autobusų“ atstovė.

M. Mociūnaitė pridūrė, jei keleiviai ar kiti eismo dalyviai pastebi panašią situaciją, reikėtų kuo skubiau apie tai informuoti viešojo transporto vairuotoją ir skambinti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112.

Šiame straipsnyje:
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