Ant važiuojančio autobuso – kraują stingdantis vaizdas: ar smegenys ištirpo?!

Tikėtina, kad šitaip – įsikibęs į iškiliąją, galinę, išorėje esančią autobuso dalį – važiavo vyras.
„Bilietas kelis centus kainuoja... Jam dar pasisekė, kad negavo per pirštus ir nekrito ant asfalto. Ar smegenys ištirpo?! Rizikuoja savo gyvybe“, – plūdo daugelis feisbuke, grupėje „Reidas TV“, komentavusių žmonių.
Tačiau buvo ir tokių, kurie į situaciją bandė pažvelgti per juoko prizmę: „Kasdien taip į darbą važiuoju. Geriausias būdas važiuoti už dyką ir išvengti keleivių kontrolės – budrus „zuikis“ pabėgs nuo jo medžiotojų. Čia, kai degalai – brangūs ir autobusų bilietėlių dar neatpigino. Gal netilpo“.
Vaizdo įrašas pro akis neprasprūdo ir „Kauno autobusų“ atstovams. Pasiteiravus, ar ši – chuliganiško elgesio – situacija jiems yra žinoma, jie patvirtino, kad taip.
„Tokį elgesį vertiname kaip itin pavojingą tiek pačiam asmeniui, tiek kitiems eismo dalyviams. Važiuojančios transporto priemonės išorėje esantis žmogus rizikuoja nukristi, patekti po transporto priemone ar kitaip sunkiai susižaloti“, – įspėjo su portalo kauno.diena.lt žurnalistais bendravusi „Kauno autobusų“ atstovė Monika Mociūnaitė.
Pašnekovė pripažino, kad autobuso galinė išorinė dalis vairuotojui iš jo darbo vietos nėra tiesiogiai matoma, todėl pastebėti už transporto priemonės išorės įsikibusį asmenį yra beveik neįmanoma. Ypač, kai vairuojamas autobusas, kurio galinė dalis – uždara.
Tai nėra pramoga ar neįprastas keliavimo būdas – toks elgesys kelia realią grėsmę žmogaus sveikatai ir gyvybei.
„Iki šio pranešimo apie kitus panašius atvejus informacijos neturėjome. Norime labai aiškiai paraginti jokiu būdu nebandyti važiuoti taip, kaip užfiksuota šiame vaizdo įraše. Tai nėra pramoga ar neįprastas keliavimo būdas – toks elgesys kelia realią grėsmę žmogaus sveikatai ir gyvybei“, – įspėjo „Kauno autobusų“ atstovė.
M. Mociūnaitė pridūrė, jei keleiviai ar kiti eismo dalyviai pastebi panašią situaciją, reikėtų kuo skubiau apie tai informuoti viešojo transporto vairuotoją ir skambinti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112.
Naujausi komentarai