 Vyras automobiliu rėžėsi į parduotuvę, nes labai norėjo į tualetą

Vyras automobiliu rėžėsi į parduotuvę, nes labai norėjo į tualetą

2026-10-02 17:39
Parengta pagal užsienio spaudą

60 metų vyras automobiliu rėžėsi į uždarytą parduotuvę. Tai atsitiko JAV, Teksaso valstijoje.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Vyras automobiliu rėžėsi į parduotuvę, nes labai norėjo į tualetą</span>
Vyras automobiliu rėžėsi į parduotuvę, nes labai norėjo į tualetą / Rosenberg Police Department nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Apie šį keistą įvykį praneša leidinys KIAH.

Incidentas įvyko 4.30 val. vietos laiku. Tyrimo metu nustatyta, kad vairuotojas rėžėsi į pastatą, nes jam skubiai reikėjo pasinaudoti tualetu. 

Pamatęs, kad durys užrakintos, ir supykęs dėl to, vairuotojas tyčia įvažiavo automobiliu į parduotuvę, nes norėjo patekti į vidų. 

Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai pranešė, kad automobilis yra parduotuvės viduje. 

Aplink jį ant grindų mėtėsi stiklo šukės, o įėjimo rėmai – išlaužti. Pranešama, kad itin kvailai pasielgęs vairuotojas buvo sulaikytas. 

Šiame straipsnyje:
automobiliu rėžėsi į parduotuvę
Vairuotojas
tualetas
policijos pareigūnai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų