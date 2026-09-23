Vyrą šokiravo namų kamerų įrašai: žmona apkaltinta seksualiniais veiksmais su šunimi

38-erių Malia Nummerdor praėjusią savaitę buvo sulaikyta po to, kai jos sutuoktinis Erikas pareigūnams pateikė namų apsaugos kameromis užfiksuotą vaizdo medžiagą. Vyras teigė joje išvydęs žmoną atliekant seksualinio pobūdžio veiksmus su šeimos augintiniu.
Moters draugai internete pradėjo paramos rinkimo kampaniją, skirtą padėti Maliai ir jos vaikams. Jos iniciatoriai tvirtina, kad moteris tapo kerštingo sutuoktinio pinklių auka.
Tačiau kol kas aukotojų atsirado nedaug. Iš užsibrėžto 30 tūkst. JAV dolerių (apie 22,5 tūkst. eurų) tikslo surinkta vos 165 doleriai (apie 120 eurų).
Paramos rinkimo puslapyje teigiama, kad Malia ir jos sūnūs dėl jai pareikštų kaltinimų, kuriuos ji pati neigia, atsidūrė itin sudėtingoje situacijoje.
Taip pat nurodoma, kad šeima buvo priversta palikti savo namus Punta Gordoje, Floridoje, o moteriai tenka padengti dideles teisines išlaidas.
„Malia susiduria su rimtais kaltinimais, todėl jai reikalinga patyrusi teisinė pagalba, kad ji turėtų galimybę tinkamai apsiginti teisiniame procese.
Ši situacija smarkiai paveikė ir du jos mažamečius sūnus, kuriems reikia privatumo, stabilumo ir kiek įmanoma normalesnio gyvenimo, kol suaugusieji sprendžia susidariusią situaciją.
Tikimės bent šiek tiek palengvinti Maliai tenkančią naštą ir priminti jai bei jos berniukams, kad jie nėra vieni“, – rašoma paramos rinkimo puslapyje.
Floridos pareigūnai teigia, kad namų vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo iš dalies apsinuoginusią moterį su šeimos šunimi Rangeriu. Pasak policijos, jos kūno padėtis ir veiksmai vaizdo įraše galėjo būti siejami su seksualinio pobūdžio veikla.
Erikas pasakojo įrašą aptikęs atsitiktinai. Jis peržiūrėjo apsaugos kamerų medžiagą, nes bandė išsiaiškinti, kas vagia monetas iš namuose laikyto indo.
Vėliau vyras apie savo įtarimus paskelbė feisbuke. Į informaciją dėmesį atkreipė pareigūnai ir pradėjo tyrimą.
Malia buvo sulaikyta ir apkaltinta seksualine veikla su gyvūnu. Už tokį nusikaltimą jai gali grėsti iki 15 metų laisvės atėmimo.
Pranešama, kad vėliau moteris buvo paleista už užstatą iš Šarlotės apygardos kalėjimo.
Šarlotės apygardos šerifas Billas Prummellas anksčiau itin griežtai pasisakė apie moteriai mestus kaltinimus.
„Per visą savo karjerą tik keletą kartų esu likęs be žado. Nė vienas gyvūnas neturėtų patirti tokio elgesio. Galite būti tikri – sužinoję apie tokius atvejus Šarlotės apygardoje imamės veiksmų“, – sakė šerifas.
Praėjusią savaitę apklausiama policijos Malia pripažino, kad vaizdo įraše užfiksuota ji ir šeimos šuo. Tačiau moteris kategoriškai paneigė bet kokį seksualinį kontaktą ir tvirtino, kad tuo metu tiesiog glostė augintinį.
Dėmesio sulaukė ir rugsėjo 15-ąją padaryta jos sulaikymo nuotrauka – joje moteris plačiai šypsosi.
Tai sukėlė ir šerifo nuostabą.
„Nežinau, dėl ko čia galima šypsotis, kai esi sulaikytas dėl tokių šlykščių kaltinimų“, – sakė B. Prummellas.
Moteris teisme turėtų pasirodyti spalio 19 dieną. Ji jai pareikštus kaltinimus neigia.
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