Vandenyne rasti palaikai buvo identifikuoti tik po 45 metų

Apie tai praneša „People“.
Palaikai vandenyne buvo rasti 1981 metų gegužės 22 d. Tuo metu tyrėjams nepavyko rasti jokių pėdsakų ar nustatyti asmens tapatybės, net ir pasitelkus DNR ekspertizę. Galiausiai tapatybę pavyko nustatyti 2026 metų spalį, pasitelkus naujas technologijas.
Paaiškėjo, kad palaikai priklausė JAV pakrančių apsaugos tarnybos pareigūnui Glenui Napoleonui Burbage'ui.
Vyras 1981 m. kovą atskrido į Naująjį Džersį, pasiėmė oro uoste bagažą ir dingo be pėdsakų. 1981 m. kovo 23 d. jis buvo paskelbtas dingusiu be žinios.
Nepaisant neseniai paaiškėjusių aplinkybių, policija vis dar tiksliai nežino, kas nutiko G. N. Berbeidge'ui. Tyrimas dėl šio įvykio tęsiamas.
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