Vandalams sugadinus kryžių, 18-metis pagamino naują: tempė net keturiolika valandų

Kryžius, kurį M. L. Lagadec’as pasidarė, buvo medinis ir svėrė apie 35 kilogramus.
Šį kryžių jaunuolis nešė į Aneto viršukalnę, aukščiausią Pirėnų kalną. Kalno aukštis siekia apie 3 tūkst. 404 metrus.
Seniau ten buvusį metalinį kryžių nežinomi vandalai balandžio mėnesį nupjovė ir numetė šlaitu žemyn.
M. L. Lagadec’as pagamino naują kryžių ir šių metų gegužę nunešė bei pakeitė nupjautąjį.
Vyras apsirengė juodai, kryžių nešėsi ant nugaros. Tai buvo atsidavimo tikėjimui, pasiaukojimo simbolis.
Savo kelionę M. L. Lagadec’as filmavo ir talpino į socialinį tinklą „Instagram“, prieš tai kėlė vaizdo įrašus kaip kryžių gamino.
Nesavanaudiškas jauno žmogaus poelgis įkvėpė tūkstančius žmonių ir sulaukė didelio žiniasklaidos dėmesio.
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