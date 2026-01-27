 Trylikametę mergaitę vyrai prievartavo kelias dienas

Trylikametę mergaitę vyrai prievartavo kelias dienas

2026-01-27 17:49
Parengta pagal užsienio spaudą

Pažintis socialiniuose tinkluose su jaunu vyru trylikametei mergaitei baigėsi labai liūdnai.

Trylikametę mergaitę vyrai prievartavo kelias dienas / Pixabay nuotr.

Ji buvo parduota SPA salonui. Tai atsitiko Indijoje, o apie šią istoriją rašo „The Times of India“.

Maždaug pusmetį mergaitė susirašinėjo su vaikinu. Sausio pradžioje jis įkalbėjo mergaitę atvykti į viešbutį. Jame jaunas vyras trylikametę tris dienas prievartavo, o tada paliko.

Byloje teigiama, kad tada nukentėjusiąją išprievartavo viešbučio savininkas ir administratorius.

Vėliau nepilnametę pardavė SPA salono vadybininkui, kuris prieš ją taip pat panaudojo prievartą. Kai mergaitė pasijuto prastai, ją atidavė į kitą „tašką“.

Tuo metu policijos pareigūnai nustatė nukentėjusiosios buvimo vietą ir ją išgelbėjo.

Po baisių išgyvenimų mergaitė grįžo namo. Policijos pareigūnai suėmė nusikaltimą įvykdžiusius viešbučio darbuotojus ir SPA salono atstovus.

Taip pat buvo sulaikytas ir jaunas vyras, su kuriuo nepilnametė susirašinėjo socialiniame tinkle.

 

 

Šiame straipsnyje:
trylikametė
prievartavo kelias dienas
SPA salonas
policijos pareigūnai
socialiniai tinklai

