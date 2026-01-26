Socialinių tinklų milžinėms gresia istorinis teismas

Prisiekusiųjų atranka Kalifornijos valstijos teisme turėtų prasidėti antradienį. Šis procesas vadinamas indikatoriumi, nes jo baigtis gali nulemti daugybę panašių bylų visose Jungtinėse Valstijose.
Atsakovai byloje yra technologijų milžinės „Alphabet“, „ByteDance“ ir „Meta“, valdančios „YouTube“, „TikTok“ ir „Instagram“.
Planuojama, kad teismo metu kaip liudytojas bus iškviestas vienas iš „Meta“ įkūrėjų ir kompanijos vadovas Markas Zuckerbergas.
Socialinių tinklų bendrovės šimtuose ieškinių kaltinamos tuo, kad skatina jaunų vartotojų priklausomybę nuo turinio, lemiančią depresiją, valgymo sutrikimus, hospitalizaciją psichiatrijos ligoninėse ir net savižudybes.
Ieškovų advokatai atvirai skolinasi strategijas, naudotas prieš tabako pramonę 10-ajame dešimtmetyje ir pirmajame šio amžiaus dešimtmetyje. Tuomet tabako bendrovės susidūrė su panašia ieškinių lavina, argumentuojant, kad jos pardavinėjo nekokybišką produktą.
Tikimasi, kad teismo procesas, kuriam vadovaus teisėja Carolyn Kuhl, valstijos teisme prasidės pirmąją vasario savaitę, atrinkus prisiekusiuosius.
Bylos centre – kaltinimai, kad 19-metė mergina, įvardijama inicialais K. G. M., patyrė didelę žalą psichinei sveikatai dėl priklausomybės nuo socialinių tinklų.
„Tai pirmas kartas, kai socialinių tinklų bendrovė turi stoti prieš prisiekusiuosius dėl žalos vaikams“, – sakė Socialinių tinklų aukų teisės centro (angl. Social Media Victims Law Center) įkūrėjas Matthew Bergmanas, kurio komanda dalyvauja daugiau nei 1 tūkst. tokių bylų.
Šis centras yra teisinė organizacija, siekianti patraukti socialinių tinklų bendroves atsakomybėn už internete daromą žalą jaunimui.
„Faktas, kad dabar K. G. M. ir jos šeima teismo salėje stoja kaip lygūs su lygiais prieš didžiausias, galingiausias ir turtingiausias pasaulio bendroves, pats savaime yra labai reikšminga pergalė“, – sakė M. Bergmanas.
„Suprantame, kad šiose bylose vyksta sunki kova ir kad mums tenka našta įrodyti, remiantis įrodymų visuma, jog K. G. M. nukentėjo dėl šių bendrovių sprendimų, susijusių su dizainu, – šią naštą mielai prisiimame“, – teigė jis.
Dizainas, o ne turinys
Pasak M. Bergmano, lemiama teismo baigtis galėtų tapti „atskaitos tašku“ masiškai sprendžiant panašias bylas.
„Snapchat“ praėjusią savaitę patvirtino, kad sudarė susitarimą, siekdama išvengti civilinio teismo proceso, kuriame ji kartu su „Meta“, „TikTok“ ir „YouTube“ kaltinama tuo, kad skatina jaunų žmonių priklausomybę nuo socialinių tinklų.
Susitarimo sąlygos nebuvo atskleistos.
Interneto milžinės teigė, kad jas saugo JAV Komunikacijų padorumo įstatymo (angl. Communications Decency Act) 230-asis skirsnis, atleidžiantis jas nuo atsakomybės už tai, ką skelbia socialinių tinklų vartotojai.
Tačiau šioje byloje teigiama, kad bendrovės yra kaltos dėl verslo modelių, sukurtų siekiant išlaikyti žmonių dėmesį ir propaguoti turinį, galiausiai pakenkiantį jų psichinei sveikatai.
„Nekaltiname socialinių tinklų bendrovių dėl to, kad jos nepašalino žalingo turinio iš savo platformų“, – naujienų agentūrai AFP sakė M. Bergmanas.
„Kaltiname jas už tai, kad sukūrė savo platformas taip, jog vaikai taptų priklausomi, ir už algoritmų, kurie rodo vaikams ne tai, ką jie nori matyti, o tai, nuo ko jie negali atitraukti akių, kūrimą“, – teigė jis.
Ieškiniai, kuriuose socialinių tinklų platformos kaltinamos jauniesiems vartotojams pavojų keliančia praktika, taip pat nagrinėjami Šiaurės Kalifornijos federaliniame teisme ir valstijų teismuose visoje šalyje.
Nė viena iš bendrovių neatsakė į prašymus pakomentuoti situaciją.
Naujausi komentarai