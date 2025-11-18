 Tėvas ir sūnus keliavo buvusios koncentracijos stovyklos tuneliais ir dingo be žinios

Tėvas ir sūnus keliavo buvusios koncentracijos stovyklos tuneliais ir dingo be žinios

2025-11-18 17:40
Parengta pagal užsienio spaudą

Buvusios koncentracijos stovyklos vietoje Vokietijoje – didelė paieškos ir gelbėjimo operacija dėl dingusių tėvo ir sūnaus.

„Dora- Mittelbau“
„Dora- Mittelbau“ / Scanpix nuotr.

Apie tai praneša Vokietijos leidinys „Bild“.

50-ies metų vyras ir jo devyniolikmetis sūnus išvyko į žygį koncentracijos stovyklos „Dora- Mittelbau“ tuneliais. Šioje Vokietijoje esančioje stovykloje 1943 – 1945 metais daugiau nei 60 tūkstančių kalinių gamino raketas Vokietijos karo pramonei.

Keliautojas apie savo planus pranešė buvusiai žmonai, o kai vyrai dingo be žinios, ji iškvietė policiją. Pareigūnai nutarė, kad keliauti senais koridoriais yra pavojinga, todėl pradėjo vyrų paieškas.

Policija į pagalbą pasitelkė kinologus ir tarnybinį sraigtasparnį.

Vėliau paaiškėjo, kad keliautojai nespėjo nusileisti į memorialinį kompleksą ir, išsigandę karininkų, pasislėpė nuo jų. Tada vyrai telefonu paskambino artimiesiems, kurie pranešė apie juos policijos pareigūnams.

Tėvui ir sūnui pateikti kaltinimai įsibrovus į svetimą teritoriją. Taip pat jie Tiuringijos policijai turės apmokėti jų paieškų išlaidas.

 

 

Šiame straipsnyje:
dingo be žinios
tėvas ir sūnus
Dora- Mittelbau
koncentracijos stovykla
policija

Karl Hans
Patys kalti, landžioja kur negalima
3
0
