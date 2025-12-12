Teigia, kad artėja kometa: ar mūsų planetai gresia pavojus?

R. A. Šachi galimą įvykį apibūdina kaip „paskutinę pasaulio egzistavimo dieną“ ir teigia, kad kosminis objektas jau juda planetos link. Anot „Daily Mail“, mistikas galimą katastrofą vadina bausme už žmonijos dvasinį nukrypimą.
Savo raštuose R. A. Šachi kritiškai vertina vyriausybių ir tarptautinių organizacijų veiklą mokslinių tyrimų ir kosmoso programų srityje: „Jei jie tiek daug pastangų deda į mokslinius tyrimus, kokią naudą žmonijai duos galimybė pasiekti Mėnulį ir Jupiterį? Ar jie sukūrė vaistų, kurie gali sustabdyti senėjimą ar nugalėti mirtį?“
Pasak „Daily Mail“, Šachi yra sufijų dvasinis lyderis ir organizacijos „Anjuman Serfaroshan-e-Islam“ bei „Messiah Foundation International“ (toliau – MFI) įkūrėjas.
2001 m. šis religinis veikėjas dingo Londone po to, kai paskelbė apie Jėzaus Kristaus, islamo Imamo Mahdi ir hinduizmo Kalki Avataro sugrįžimą.
Oficialiai jo buvimo vieta nepatvirtinta. R. A. Šachi šalininkai mano, kad jis gyvas ir slapstosi daugiau nei 20 metų.
MFI atstovai teigia, kad galimas kometos susidūrimas gali sukelti pasaulines stichines nelaimes, įskaitant cunamius, žemės drebėjimus ir socialinį chaosą.
Tačiau, pasak NASA, informacija apie galimą kometos susidūrimą su Žeme artimiausiu metu nebuvo patvirtinta. Agentūra, stebinti kosminius objektus, neužfiksuoja trajektorijų, kurios kelia grėsmę planetai.
Pasak NASA, artimiausias objektas, kuris ateityje galėtų priartėti prie Saulės sistemos, yra kometa 3I/ATLAS. Tikimasi, kad ji priartės prie Žemės ne arčiau kaip 274 milijonai km.
Mokslininkai pažymi, kad jei kiltų reali grėsmė, jog kosminis objektas susidurs su planeta, atitinkamus duomenis paviešintų tarptautinės mokslinės organizacijos.
