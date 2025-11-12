Susipažinkite: naujausias rusų technologinis „pasiekimas“ – šlitinėjantis ir griuvinėjantis robotas

Internautai šaiposi iš roboto kūrėjų „Naujoji technologinė koalicija“ ir sako, kad jų kūrinys pasirodė, kaip tikras rusas – judėjo šlitiniuodamas, kaip girtas ir nukrito „veidu“ žemyn, vos po kelių žingsnių. Internete paplitusiame vaizdo įraše matyti, kad pabiro ir kai kurios roboto detalės.
Gėdinga prezentacija baizgėsi vos prasidėjusi – roboto kūrėjai paskubomis išnešė savo tvarinį nuo scenos, o jų kolega, taip pat ne itin sklandžiai, mėgino uždengti vaizdą juoda drobe.
Komentuodami šį fiasko žiniasklaidai, dirbtinį intelektą turinčio roboto kūrėjai paaiškino nesėkmę „mokymo proceso ypatumais“. Jie pasigyrė, kad 77 proc. Roboto detalių yra rusiškos ir patikino, kad Aidol moka ne tik vaikščioti, bet ir atlikti paprastas užduotis ir „natūraliai bei racionaliai“ bendrauti su žmonėmis.
(be temos)