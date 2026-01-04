Tai atsitiko Pietų Afrikos Respublikoje. Apie incidentą rašo leidinys „Times Live“.
Šiurpus nusikaltimas įvykdytas Rytų Kyšulio provincijoje per šeimos apeigas. Pasak giminaičių, renginyje dalyvavo šeimos nariai, kaimynai ir kaimo gyventojai.
Žuvusiojo senelis pranešė, kad užpuolimas įvyko netikėtai. Vyras staiga pripuolė prie vaikino ir šovė į jį. Tada nusikaltėlis nupjovė aukai galvą.
Nužudytojo motina bandė įsikišti ir sutramdyti užpuoliką, tačiau šis šovė ir į ją. Sunkiai sužeista moteris pristatyta į ligoninę.
Po kruvino išpuolio žudikas pačiupo aukos galvą ir pabėgo. Vėliau jis numetė galvą į kaimynų kiemą.
Nusikaltėlis jau sulaikytas, jam iškelta baudžiamoji byla. Nužudytojo artimieji pareiškė, kad neįtaria, kodėl vyras taip pasielgė.
Šiurpus nusikaltimas: vyras nužudė vaikiną, o tada pasielgė nesuvokiamai
