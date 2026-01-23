Mirtinas šūvis Sargėnuose: jeigu įtariamojo versija pasitvirtins, tai buvo būtinoji gintis?

Paslaptys tapo viešos
Šie M. S. parodymai dar tikrinami. Tačiau, panašu, kad būtent jie lėmė prokuroro sprendimą kreiptis į teismą dėl jo suėmimo tik dviem, o ne trims mėnesiams ir tik dviem, o ne trimis pagrindais – jog, paliktas laisvėje, jis gali bėgti bei slėptis nuo ikiteisminį tyrimą atliekančių pareigūnų bei daryti naujus nusikaltimus. O Kauno apylinkės teismas, leisdamas suimti M. S. tik vienam mėnesiui ir vienu pagrindu – kad, paliktas laisvėje, jis gali daryti naujus nusikaltimus, panašu, kad galėjo atsižvelgti ir į savo kolegų iš Kauno apygardos teismo 2023-iųjų gruodį M. S. atžvilgiu paskelbtą nutartį dėl priverčiamųjų medicinos poveikio priemonių jam taikymo, atsižvelgiant į specialistų konstatuotą jo sveikatos būklę.
Iki tol M. S. biografijoje dominavo smurtiniai nusikaltimai prieš šeimos narius ar artimus giminaičius bei pareigūnus. Šis sargėniškis teistas ne tik už pasipriešinimą pareigūnams, bet ir už nesunkų asmens, vykdžiusio tarnybines ar piliečio pareigas, sveikatos sutrikdymą.
Tačiau minėta prieš porą metų Kauno apygardos teismo paskelbta nutartis, kuria M. S. skirtas priverstinis ambulatorinis, o ne stacionarinis, kaip prašė prokurorė, gydymas, jau buvo susijusi su byla dėl neteisėto disponavimo labai dideliu kiekiu narkotinių ar psichotropinių medžiagų, turint tikslą šias platinti, už ką grėsė laisvės atėmimas nuo dešimties iki penkiolikos metų. Šį ikiteisminį tyrimą atliko Marijampolės teisėsaugininkai, 2022-ųjų kovą sustabdę Kaune automobilį, kuriuo M. S. važiavo su dar vienu kauniečiu. Kanapių bei kokaino tada rasta ne tik šiame automobilyje, bet ir juo važiavusių asmenų gyvenamose vietose.
Įtariamųjų gali padaugėti
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, artimiausiu metu ketinama kreiptis į teismą ne tik dėl M. S. suėmimo, kuris baigiasi vasario 2-ąją, pratęsimo, bet ir dėl teismo psichiatrinės ekspertizės jam skyrimo, siekiant atsakyti į klausimą, ar jis gali atsakyti už padarytą naują nusikaltimą, t.y, ar suprato sausio 2-osios rytą savo veiksmus bei galėjo juos valdyti ir, ar supranta juos dabar.
M. S. yra pareikštas įtarimas ne tik dėl R. M., kuris, anot teisėsaugininkų, buvo jo pažįstamas, nužudymo, bet ir dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu. Per M. S. namo Sargėnuose šturmą, kuriame dalyvavo Kauno policijos pagalbon pasitelkti Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ bei Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai, buvo rastas ir jo šeimininko panaudotas, pirminiais duomenimis, savadarbis ginklas, nes dėl teistumų, o ir dėl sveikatos būklės, jis leidimo legaliai įsigyti bei laikyti ginklą negalėjo tikėtis.
Kol tikrinama M. S. pateikta versija dėl būtinosios ginties, daugiau niekam įtarimai šiame ikiteisminiame tyrime nėra pareikšti, kaip niekas nėra apklaustas ir specialia tvarka dėl galimai paties padaryto nusikaltimo, nors neneigiama, kad nuo M. S. kulkos žuvęs R. M. buvo tada atvykęs į Sargėnus ne vienas.
Sulaukta dviejų pranešimų
Kaip jau rašyta, apie Sargėnų Endriejavo gatvėje gulintį peršautą vyrą Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta sausio 2-ąją apie 6.30 val. Sulaukta net dviejų pranešimų apie tai.
Vienas skambinęs asmuo teigė, kad sniege gulintis sunkiai sužalotas žmogus, kurį jis pastebėjo, eidamas pro šalį, paprašė jo iškviesti pagalbą, nes yra peršautas. Skambinusysis tikino, kad jis nieko apie šį įvykį nežino, nors jo pasakojimas su vis besikeičiančiomis detalėmis kėlė įtarimų, ar jis sako tiesą. Skambindamas į Bendrąjį pagalbos centrą, šis asmuo prašė paskubėti, nes sužeistasis gęsta akyse.
Po kurio laiko sulaukta dar vieno vyro skambučio. Šis teigė, kad išsirengus vykti į darbą, gatvėje aptiko sužalotą žmogų, šalia kurio stovi kitas vyras. Nelaimėlis guli ne per toliausiai automobilio. O šalia jo esantis asmuo teigia, kad jau pranešė apie tai Bendrajam pagalbos centrui.
Antrasis asmuo, pranešęs apie šį įvykį, teigė nei vieno iš minėtų dviejų vyrų nepažįstantis ir negirdėjęs jokių šūvių. Netrukus paaiškėjo, kad jis ir negalėjo šūvių girdėti, nes nelaimėlis buvo peršautas viename gretimos Tryškių gatvės name. O po to bandė pasiekti kaimyninėje Endriejavo gatvėje paliktą savo automobilį. Negalėjo jis šių vyrų ir pažinti, nes jie buvo atvykėliai.
Nebuvo šventas ir auka
Greitosios pagalbos medikai rado sužalotąjį jau vangios būsenos. Nuvežus jį į Kauno klinikų Skubios pagalbos skyrių, ten 45-erių R. M. gyvybė užgeso.
Kaip jau užsiminta, įtariamasis nužudymu buvo sulaikytas, Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ bei Viešojo saugumo tarnybos pareigūnams šturmavus jo namą Tryškių gatvėje. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, kur ieškoti šaulio – jis savo namuose, pareigūnams nurodė vienas iš pagalbą R. M. kvietusių asmenų, pareigūnams bandant sužinoti, ar peršautasis spėjo jam ką nors daugiau papasakoti. Tada galiausiai paaiškėjo, kad jis visgi žino daugiau, nei buvo linkęs atskleisti iš pradžių.
Jo santykiai buvo įtempti su visais.
Buvo teistas bei siejamas su organizuotu nusikalstamumu ir nužudytasis. Paskutiniuoju metu R. M. gyveno pas tėvus „Vanagynės“ sodininkų bendrijoje, esančioje Užliedžių seniūnijos Sausinės kaime, kuriuos, anot kaimynų, skriaudė – buvo sumušęs mamą, kažkur uždaręs tėvą. Kaimynai tai linkę sieti su narkotikais, dėl kurių šis asmuo, jų žiniomis, buvo patekęs į įkalinimo įstaigą. Be to, panašu, kad ir pats juos vartojo, nes tokius įtarimus kėlė ne kartą konstatuota iškalbinga jo išvaizda.
Kaimynų teiginius dėl nužudytojo linkę papildyti ir teisėsaugininkai. „Jo santykiai buvo įtempti su visais“, – portalui kauno.diena.lt teigė vienas iš pareigūnų, susipažinęs su šio ikiteisminio tyrimo medžiaga.
Prielaidą, kad R. M. nužudymas buvo planuotas, teisėsaugininkai linkę atmesti. Labiau linkstama prie versijos, kad viskas įvyko spontaniškai.
