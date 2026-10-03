Šis vyras santykiauja su automobiliu: tiesiog toks esu

Laida apie Natanielį pasirodė JAV skirtai auditorijai, per TLC kanalą. Išvertus TLC – „The Learning Channel“ lietuviškai skamba kaip „Mokomasis Kanalas“.
Laida vadinosi „My Strange Adiction“.
Natanielis buvo vargų spaudžiamas jaunuolis. Mokykloje nebuvo populiarus, o tėvai gyvenime pasuko skirtingais keliais. Tad vaikinas augo be tėvo ir buvo vienišas.
Vyrukas įsidarbino automobilių plovykloje. Prabėgę metai po mokyklos baigimo paveikė Natanielį – jis 2015 m. laidoje atvirai prisipažino, kad myli automobilį fizine prasme.
Savo „mylimąjį“ Natanielis vadino „Chase“, arba lietuviškai „Gaudyne“. Aistros sulaukusi mašina buvo 1998 m. „Chevy Monte Carlo“.
Automobiliui vyras skirdavo visą laisvą laiką, kartu su juo važinėdavosi, stebėdavo saulėlydžius, turėjo net savo mėgstamiausią dainą.
Keistenybė nesibaigė vien tuo, kad vyrukas glostinėdavo mašiną tarsi tai būtų žmogus. Jis taip pat švelniai kalbėdavosi, flirtuodavo, bučiuodavo įvairias detales ir net masturbuodavosi automobilyje. O meilės aktą vyras apibūdino kaip tiesiog „trynimąsi“.
Vaikino įsitikinimu, automobilis „Chase“ buvo vyras.
Svarbu pabrėžti, kad praėjo daug laiko nuo šios istorijos pristatymo. Viešumoje vėl pasirodęs Natanielis atskleidė, kad dabar turi naują gyvenimo meilę – „Lexus ES330“.
Šįkart, pasak Natanielio, automobilis yra moteriškos giminės, tai išduoda „lempų forma“. Apie intymumą vyras neatviravo.
Su savo buvusia meile „Chase“ Natanieliui teko atsisveikinti, kai įvyko avarija ir automobilis tapo nebepataisomas.
Naujajam automobiliui vyras davė „Lex“ vardą, tiesiogiai sietiną su marke.
2026 metais vyras atskleidė, kad turi ir trečią automobilį – juodą sedaną, tačiau tai nėra meilė ir rimti santykiai, o labiau „draugai su privalumais“.
„Po visų laidų mano jausmai tik sustiprėjo. Seniau pačiam atrodė, kad tai tėra psichologinis sutrikimas, bet dabar suprantu, jog tiesiog toks esu, negaliu to pakeisti. Gal kai kuriems žmonėms tai vis dar atrodo kaip liga“, – vaizdo įraše pasakojo vyras.
Natanielio istorija per TLC plačiai nuskambėjo ne tik JAV, bet ir visoje pasaulio auditorijoje. Dešimtys milijonų peržiūrų atsirado tada, kai žinią apie neįprastą gyvenimo būdą atrado įvairūs „YouTube“ platformos kūrėjai. Pasipylus vaizdo įrašams, milijonai žmonių susidomėjo Natanieliu ir jo gyvenimu.
Liga, kai žmogus su daiktais ar statiniais elgiasi kaip su žmonėmis, jaučia jiems jausmus, vadinasi objektofilija.
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