Šešiametė kinė rinkdama Rubiko kubą pasiekė naują pasaulio rekordą

Jaunoji greitojo Rubiko kubo surinkimo meistrė Lian Yunzhi šį mėnesį dviejose Uhane ir Guangdžou vykusiose Pasaulio kubo asociacijos sertifikuotose varžybose du kartus pagerino moterų 3x3 kategorijos vidutinio rezultato pasaulio rekordą, pirmadienį pranešė valstybinis transliuotojas CCTV.
Vidutinis penkių bandymų rezultatas buvo 4,52 ir 4,27 sekundės.
CCTV pridūrė, kad iš Čengdu kilusi Lian Yunzhi yra „pirmoji greitojo Rubiko kubo surinkimo meistrė, kurios vidutinis rezultatas nesiekia 4,5 sekundės“.
CCTV paskelbtame vaizdo įraše matyti maža mergaitė su raudonu languotu kaspinu plaukuose, mikliai sukiojanti Rubiko kubą.
Surinkusi galvosūkį ji padeda kubą ant stalo, suploja rankomis ir iškelia kumštį į orą.
Lian Yunzhi, pravarde „Žiži“, pirmą kartą su Rubiko kubu susipažino vaikystėje, kai buvo užrašyta į šio galvosūkio pamokas – tai buvo viena iš įvairių jos užklasinių veiklų greta šokių ir muzikos pamokų, vietos žiniasklaidai sakė jos motina Lin Yangxi.
Lin Yangxi naujienų portalui „Chengdu Red Star News“ sakė pamažu supratusi, kad rinkti Rubiko kubą „puiki veikla, ugdanti visapusiškus vaiko gebėjimus“, todėl šiai veiklai ėmė skirti daugiau dėmesio.
Jos teigimu, dukra dabar yra išmokusi daugiau kaip 1,3 tūkst. Rubiko kubo surinkimo algoritmų ir kasdien treniruojasi po dvi–tris valandas.
„Red Star News“ nuotraukose matyti Lian Yunzhi namuose ant lentynos eksponuojami jos trofėjai.
„Surinkinėjant Rubiko kubą lavinamas susikaupimas, atmintis, loginis mąstymas, erdvinis suvokimas, ši veikla padeda ugdyti sveiką požiūrį į pergales bei nesėkmes“, – sakė Lin Yangxi.
„Tai ne tik aklas formulių įsiminimas, bet ir loginio mąstymo naudojimas ieškant optimalių sprendimų“, – pridūrė ji.
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