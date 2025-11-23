Serijinių žudikų psichologija: tyrimas atskleidė keturis jiems būdingus bruožus

Serijinių žudikų psichologija visada kėlė siaubą, tačiau kartu ir susidomėjimą. Priešingai nei populiariojoje kultūroje paplitę supaprastinti įvaizdžiai, tokių asmenų motyvai yra gerokai sudėtingesni.
Neseniai Bambergo universiteto Vokietijoje tyrėjų atliktas tyrimas atskleidė keturis pagrindinius narcisistinius bruožus, kurie būdingi serijiniams žudikams, turintiems seksualinių paskatų, praneša T4.
Išanalizavę 45 nusikaltėlių, veikusių šešių dešimtmečių laikotarpyje, liudijimus, mokslininkai atrado, kad jų smurtą skatina ne tik grandioziškumas, bet ir gilus pažeidžiamumas.
Keturi pagrindiniai narcisistiniai bruožai
Tyrime daugiausia dėmesio skirta keturiems konkretiems bruožams, iš kurių du patenka į „grandiozinio narcisizmo“ kategoriją, o kiti du – į „pažeidžiamo narcisizmo“ kategoriją.
Šie bruožai yra:
grandiozinė konkurencija;
grandiozinis žavėjimasis;
pažeidžiamas priešiškumas;
pažeidžiama izoliacija.
Grandiozinei konkurencijai būdingas kitų nuvertinimas ir siekis dominuoti, tuo tarpu grandiozinis žavėjimasis pasireiškia dideliu poreikiu sulaukti kitų susižavėjimo.
Pažeidžiamas priešiškumas apima paranoją, agresiją ir giliai įsišaknijusį įsitikinimą, kad su asmeniu elgiamasi nesąžiningai. O pažeidžiama izoliacija – tai socialinių situacijų vengimas, siekiant apsaugoti trapią savigarbą.
Kaip pažymėjo tyrimo autorė psichologė ir kriminologė Evangelia Ioannidi, serijinių žudikų psichologija yra sudėtingesnė, nei paprastai manoma. Šiuos nusikaltėlius skatina ne tik egoizmas ar noras jaustis galingais, lygiai taip pat svarbus yra jų pažeidžiamumas – apmaudas, padidėjęs jautrumas ir gilus neteisybės jausmas.
Savo tyrimui E. Ioannidi komanda panaudojo Radford/FGCU serijinių žudikų duomenų bazę, kurioje yra daugiau nei 1043 įrašai. Iš šios imties jie identifikavo 45 serijinius žudikus vyrus, veikusius nuo 1960 iki 2021 m., kurių nusikaltimai daugiausia buvo seksualinio pobūdžio. Visi jie veikė savarankiškai, buvo pripažinti veiksniais ir nuteisti. Duomenys atskleidė, kad aukų skaičius svyravo nuo dviejų iki 22 vienam nusikaltėliui, o vidutinis rodiklis buvo 8,04 aukos.
Rezultatai parodė, kad pažeidžiamas narcisizmas pastebėtas 89 proc. atvejų (40 iš 45 atvejų), tai yra šiek tiek daugiau nei grandiozinio narcisizmo požymių skaičius – 87 proc. (39 iš 45 atvejų). Labiausiai paplitęs bruožas buvo pažeidžiamas priešiškumas, pasireiškęs 84 proc atvejų, po jo sekė grandiozinis susižavėjimas (76 proc.), grandiozinė konkurencija (71 proc.) ir pažeidžiamas izoliavimas (58 proc.).
Tyrėjai įspėjo, kad šie bruožai „neturėtų būti interpretuojami kaip tiesioginiai ar išskirtiniai smurto rizikos veiksniai“, nes narcisistinės savybės būdingos ir daugeliui žmonių, kurie niekada nedaro nusikaltimų.
Tyrimas paskelbtas „Journal of Police and Criminal Psychology“.
