Šalia moters lėktuve sėdėjęs vyras save lietė: ji kreipėsi pagalbos, tačiau persėsti jai neleido

Incidentas, pasak keleivės, įvyko skrendant iš Ročesterio Niujorko valstijoje į Newark Liberty oro uostą Naujajame Džersyje.
Moteris, kurios tapatybė neviešinama dėl privatumo, NBC pasakojo, kad šalia jos sėdėjo maždaug 35–40 metų vyras. Iš pirmo žvilgsnio, anot jos, jis atrodė visiškai įprastai – vilkėjo žygio kelnes ir marškinėlius.
Tačiau netrukus keleivė teigia pastebėjusi, kad vyras masturbuojasi. Apie situaciją iškart pranešė įgulai
Moteris, dirbanti vaikų krizių terapeute, sakė nedelsdama informavusi „United Airlines“ darbuotojus.
Pasak jos, maždaug valandą jai buvo leista stovėti, tačiau prieš lėktuvui leidžiantis teko vėl atsisėsti.
Keleivė tvirtina ne kartą sakiusi įgulai, kad jai nepatogu sėdėti šalia to vyro. „Kelis kartus pasakiau, kad jaučiuosi nepatogiai tai darydama“, – sakė ji.
Vis dėlto, pasak moters, darbuotojai paaiškino, kad kitų laisvų vietų lėktuve nėra.
Jai esą buvo pasakyta, kad šalia vyro reikės sėdėti tik maždaug penkias minutes, kol lėktuvas nusileis. Tačiau keleivė teigia, kad tai užtruko gerokai ilgiau, nes jie sėdėjo lėktuvo gale ir turėjo laukti, kol išlips kiti keleiviai.
Vyras iš lėktuvo išėjo
Moteris taip pat teigia, kad po nusileidimo vyras išlipo iš lėktuvo nesulaukęs jokių pasekmių.
Ji pasakojo priėjusi prie „United Airlines“ darbuotojo prie vartų ir išsakiusi savo susirūpinimą.
Pasak keleivės, darbuotojas jai atsakė: „O ką aš turėčiau dėl to padaryti?“
Vėliau moteris pateikė skundus „United Airlines“ ir JAV Federalinei aviacijos administracijai bei susisiekė su FTB.
Nepatiko ir vėlesnis bendrovės atsakymas
Moteris teigia, kad vėliau iš „United Airlines“ gautuose laiškuose ją supykdė pasirinktas tonas.
Viename laiške, kurį peržiūrėjo NBC News, bendrovės atstovas rašė suprantantis, kaip nemalonu ir nepatogu turėjo būti patirti kito keleivio elgesį, sukėlusį susirūpinimą, ypač sėdint vietoje, kurioje jautėtės nesaugiai.
Tačiau moteris tokį apibūdinimą sukritikavo.
„Aš tikrai pasitraukiau ir paprašiau pagalbos. Be to, viešą masturbaciją vadinti „elgesiu, kuris sukėlė man susirūpinimą“, reiškia, kad tai, kas įvyko, kažkaip galėtų būti laikoma priimtina“, – sakė ji.
Pasak keleivės, bendrovė jai skyrė 100 JAV dolerių vertės kreditą būsimam skrydžiui, nors pirminė, kad kelionė kainavo apie 400 dolerių.
„United Airlines“ pradėjo tyrimą
„United Airlines“ atstovas „People“ patvirtino, kad bendrovė aiškinasi praneštą incidentą.
„Nagrinėjame šį pranešimą, tačiau šiuo metu neturime daugiau kuo pasidalyti“, – sakė bendrovės atstovas.
Moteris ir toliau kritikuoja, kaip buvo reaguota į jos pranešimą.
„Tai buvo pirmas kartas, kai žmonės, kurie turėjo man padėti, tyčia paliko mane situacijoje, kurioje jaučiausi įkalinta“, – sakė ji.
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