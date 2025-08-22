Ryklys įkando nerodžiusiam pagarbos ir bandžiusiam su juo nusifotografuoti žvejui

Floridos valstijoje žvejas pateko į ligoninę po to, kai pabandė nusifotografuoti su pagautu rykliu.
Apie tai rašo „People“.
Shawnas Meuse papasakojo, kad su draugais išvyko žvejoti. Taip vyrai norėjo atšvęsti vieno jų gimtadienį. Kartu jiems pavyko sugauti aštriadantį ryklį.
Draugai planavo jį paleisti, bet prieš tai Sh. Meuse nusprendė su žuvimi nusifotografuoti. Vyras pagriebė ryklį už nosies, o jam toks elgesys nepatiko.
Ryklys ištrūko iš Sh. Meuse rankų, įkando vyrui į koją ir nuplaukė.
Draugai tuojau pat puolė nelaimėliui į pagalbą. Jie sustabdė kraujavimą, uždėjo tvarstį ir iškvietė gelbėtojus.
Amerikietį pristatė į ligoninę lėktuvu. Vyrui atliko rimtą operaciją. Sh. Meuse pripažino, kad jam pasisekė išgyventi. Gyvūnų teisių gynėjas Robas Howellas pareiškė, kad nukentėjusysis pats kaltas dėl šio incidento.
Pasak jo, žvejas nepademonstravo rykliui deramos pagarbos.
