 Nuo fermentuoto ryklio iki sūrio su lervomis: 10 keisčiausių patiekalų pasaulyje

Nuo fermentuoto ryklio iki sūrio su lervomis: 10 keisčiausių patiekalų pasaulyje

2026-08-20 16:19 kauno.diena.lt inf.

Kiekvienos virtuvės tradicijose yra patiekalų, kurie užsieniečiui gali pasirodyti keisti ar net atstumiantys. Tačiau kai kurie delikatesai gali kelti pasišlykštėjimą net vietiniams gyventojams – ir vis dėlto išlieka nacionalinės virtuvės dalimi. Apžvelkime bjauriausiais laikomus pasaulio patiekalus, kurie, nepaisant visko, vis dar patiekiami restoranuose ir net randa savo gerbėjų.

<span>Nuo fermentuoto ryklio iki sūrio su lervomis: 10 keisčiausių patiekalų pasaulyje</span>
Nuo fermentuoto ryklio iki sūrio su lervomis: 10 keisčiausių patiekalų pasaulyje / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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Blodpalt

Skandinaviški tamsūs kukuliai iš miltų ir naminių gyvūnų kraujo, ypač paplitę Šiaurės Švedijoje ir Suomijos Laplandijoje. Iš pradžių tešlai leidžiama pastovėti per naktį, tuomet iš jos formuojami rutuliukai, verdami mėsos sultinyje ir patiekiami su mėsa, sviestu arba bruknėmis.

Svið

Islandiška avies galva, nuo kurios pašalinama vilna ir kuri perpjaunama išilgai. Prieš gaminant ji pasūdoma ir kartais papildomai apdorojama pieno rūgštyje, o vėliau verdama maždaug pusantros valandos. Patiekalas patiekiamas kartu su akimis ir dantimis, o liežuvis ir akys laikomi atskirais delikatesais.

Haggis

Škotiškas patiekalas iš avies širdies, kepenų ir plaučių, sumaišytų su avižų kruopomis, svogūnais, taukais ir prieskoniais. Mišinys sukemšamas į išvalytą avies skrandį ir kelias valandas verdamas, o vėliau supjaustomas ir patiekiamas kaip atskiras patiekalas. Panašių patiekalų būta ir senovės rusų virtuvėje.

Huitlacoche arba „meksikietiškas triufelis“

Meksikietiškas delikatesas, gaminamas iš kukurūzų, kuriuos pažeidė grybas Ustilago maydis. Dėl ligos ant burbuolių grūdų susidaro pūslėti pilki dariniai. Jie nugramdomi nuo burbuolės, o vėliau troškinami arba kepami su svogūnais ir pipirais bei naudojami kaip tako, kesadilijų ir kitų patiekalų įdaras.

Hákarl

Islandiškas užkandis iš Grenlandijos ryklio mėsos. Šviežia ji netinkama vartoti dėl didelės šlapalo koncentracijos, todėl mėsa supjaustoma ir fermentuojama 6–8 savaites, o vėliau dar kelis mėnesius džiovinama lauke. Tačiau net ir toks apdorojimas nepašalina būdingo amoniako kvapo.

Balut

Filipinietiškas patiekalas iš virto anties kiaušinio su jau susiformavusiu embrionu. Kiaušinis inkubuojamas 14–21 dieną, tuomet verdamas arba kepamas ir patiekiamas šiltas, tiesiai su lukštu. Paprastai pirmiausia išgeriama kiaušinio viduje esanti skysta dalis, o tada valgomas pats balutas, pabarstytas juodųjų pipirų ir druskos mišiniu.

Kiviaq

Tradicinis Grenlandijos patiekalas iš mažų jūros paukščių – taisčių, kurie visi sudedami į nulupto ruonio kūną. Kūnas gausiai ištepamas taukais ir mažiausiai keliems mėnesiams paliekamas po akmenimis fermentuotis. Vėliau paukščiai išimami, nuvalomi ir valgomi be papildomo apdorojimo.

Casu marzu

Sardinietiškas sūris, į kurį specialiai įleidžiamos sūrinės musės lervos, paspartinančios sūrio masės irimą. Jis gaminamas iš pecorino sūrio: sūris paliekamas atviras vabzdžiams, o vėliau brandinamas, kol jo vidus suminkštėja. Pagrindinis skirtumas nuo įprastų brandintų sūrių – jame esančios gyvos lervos.

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