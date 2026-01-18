Netikras milijonierius: žinutė apie laimėjimą loterijoje sugriovė vyro svajonę

Saulėlydžio „magija“ ir likimo žinutė
Atostogaudamas Klefte, Ole kartu su savo mergina mėgavosi vakariene ir aptarinėjo svajones apie nuosavus atostogų namus. Vyras kaip tik juokavo, kad tokiam pirkiniui tereikėtų laimėti loterijoje, kai netikėtai suvibravo jo telefonas.
„Norsk Tipping“ programėlė pranešė apie neįtikėtiną sėkmę – „Eurojackpot“ laimėjimą, siekiantį 1,3 mln. Norvegijos kronų. Šokiruotas Ole jau ėmė planuoti, kaip mes darbą ir keliaus, ir netgi spėjo paskambinti mamai, kad pasidalytų gera žinia.
Karti tiesa
Euforija truko vos penkiolika minučių. Nusprendęs patikrinti laimingus skaičius, vyras pastebėjo neatitikimą: jo biliete sutapo tik du pagrindiniai ir vienas papildomas skaičius, o to nepakako milijoniniam prizui laimėti.
Paaiškėjo, kad visas šis stebuklas – tik didelė klaida konvertuojant eurus į kronas. Laimėjimo sumos buvo klaidingai padaugintos iš 100, o ne padalintos. Vietoj laukto 1 300 000 kronų prizo tikrasis laimėjimas siekė vos 135 kronas.
Ironiška, tačiau šio skandalo metu loterijos bendrovės generalinis direktorius atsistatydino ir gavo 3 mln. kronų kompensaciją – sumą, kelis kartus didesnę nei Ole „laimingasis“ laimėjimas.
Gyvenimas po „laimėjimo“
Poros atostogos buvo sugadintos: mergina pravirko iš nusivylimo, o Ole turėjo dar kartą paskambinti mamai ir paneigti ankstesnę žinią. Vyras prisipažino džiaugęsis tik vienu dalyku – kad klaidą pavyko greitai pastebėti, dar nepradėjus leisti pinigų, kurių iš tiesų neturėjo.
Norvegas beveik nepajuto savo tikrojo laimėjimo – 135 kronų. Pasak jo, Norvegijoje tokios sumos nepakaktų net taurei šampano, kad būtų galima atšvęsti bent simbolinę pergalę. Po patirto streso Ole priėmė radikalų sprendimą – visam laikui atsisakė žaisti loterijoje.
