Neįtikėtina: jauna mergina pagimdė nuo savo tėvo ir kartu su juo pabėgo

Apie tai praneša leidinys „LA Times“.
Po to, kai gimė vaikas, dukra ir tėvas paliko kūdikį greitkelio pakelėje ir pabėgo. Be priežiūros paliktas naujagimis neišgyveno. Nebegyvas jis buvo rastas netoli greitkelio Monterėjaus apygardoje, Kalifornijoje.
Greitai paaiškėjo, kad naujagimio motina – keturiolikmetė mergaitė, pagimdžiusi vaiką nuo savo tėvo ir kartu su juo pasprukusi.
Netrukus bėgliai buvo rasti Meksikoje. Keturiolikmetė perduota vaikų apsaugos tarnybų globon, o vyras – suimtas.
Jam pareikšti kaltinimai dėl kraujomaišos, smurto prieš vaiką ir sunkaus kūno sužalojimo.
Naujausi komentarai