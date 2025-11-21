 Iš ligoninės išvyta moteris po aštuonių minučių pagimdė kelkraštyje

Iš ligoninės išvyta moteris po aštuonių minučių pagimdė kelkraštyje

2025-11-21 17:33
Parengta pagal užsienio spaudą

Moteris, kurią išvijo iš ligoninės, po kelių minučių pagimdė kelkraštyje. Tai atsitiko JAV, Indianos valstijoje.

Iš ligoninės išvyta moteris po aštuonių minučių pagimdė kelkraštyje
Iš ligoninės išvyta moteris po aštuonių minučių pagimdė kelkraštyje / Asociatyvi A. Ufarto/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Apie šį įvykį, nutikusį amerikietei Mercedes Wills, rašo ABC7.

Nėščiosios vyras Leonas atvežė moterį į ligoninę. Moteriai prasidėjo sąrėmiai, todėl ji prašė paguldyti ją į gimdymo skyrių. Tačiau slaugytoja priėmimo skyriuje apžiūrėjo nėščiąją ir atsisakė ją guldyti į ligoninę.

„Mercedes maldavo paguldyti. Ji maldavo tai padaryti“, – žurnalistams pasakojo Leono sesuo.

Dėl ligoninės slaugytojos abejingumo Mercedes turėjo išeiti. Leonas nusprendė žmoną nuvežti į kitą ligoninę. Tačiau automobilyje M. Wills suprato, kad vaikas ilgiau laukti negali. Todėl Leonas sustabdė automobilį kelkraštyje ir priėmė gimdymą.

Sveika mergaitė gimė praėjus aštuonioms minutėms nuo tada, kai sutuoktiniai įsėdo į automobilį.

Vis dėlto Leonas žmoną ir dukrelę nuvežė į kitą ligoninę. Teigiama, kad joms viskas gerai. Tačiau šeima planuoja bylinėtis su moters nepriėmusia ligonine. Pastarosios vadovybė pareiškė, kad tiria incidentą.

Šiame straipsnyje:
ligoninė
nėčioji
pagimdė kelkraštyje
Mercedes Wills
gimdymo skyrius
išvijo iš ligoninės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Figa
Nu duoda amerikonas. Be zodziu.
1
0
asd
Nu tai visai neblogai, nes kelkraštje tuoj sustos dori žmonės ir padės moteriai. O Lietuvoje blogiau. Už ginčą su gdytoju , pastarasis iškvietė policiją pažįstmas iš vaikų teisių ir liepė atimti jos vaiką- DVIEJŲ DIENŲ KŪDIKĖLĮ. Kažkokiam Indianos užkampyje medikai tik beširdžiai glušai, o Lietuvoje jie fa.šistai.
1
0
Lietuvoje
Vaikus konfiskuoja pagal daktariūkščių šmeižtą
1
0
Visi komentarai (8)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų