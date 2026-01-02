JAV žuvo pumos užpulta moteris

Valstijos laukinės gamtos pareigūnai pranešė užmigdę dvi didžiąsias kates, galimai susijusias su įtariamu užpuolimu Naujųjų metų dieną.
Ketvirtadienį žygeiviai kalnų take Larimerio apygardoje pastebėjo pumą prie žmogaus, gulėjusio ant žemės, sakė Kolorado parkų ir laukinės gamtos (CPW) atstovė Kara Van Hoose.
„Artėdami jie pradėjo gąsdinti pumą, mėtydami į gyvūną akmenis, ir galiausiai šis pasišalino“, – žurnalistams sakė K. Van Hoose ir pridūrė, kad vienas iš liudininkų buvo gydytojas, jis neapčiuopė moters pulso.
Laukinės gamtos pareigūnai, šerifo pavaduotojai, parko policija ir savanoriai ugniagesiai pradėjo plačią paiešką, prie jų prisidėjo valstijos biologas, sraigtasparniu atlikęs kasmetinį elnių stebėjimą.
„Mes taip pat susisiekėme su medžiotojais, kad jie atsivestų šunis ir padėtų susekti pumas pagal kvapą – tai tikrai veiksmingas būdas jas aptikti“, – sakė K. Van Hoose.
Į vieną gyvūną šauta įvykio vietoje, bet jis nugaišo tik pabėgęs, kai buvo aptiktas ir į jį dar kartą buvo šauta. Antroji puma, buvusi netoli įvykio vietos, irgi buvo nušauta, vadovaujantis valstijos politika, reikalaujančia, kad visi laukiniai gyvūnai, susiję su žmonių užpuolimu, būtų užmigdyti siekiant užtikrinti visuomenės saugumą.
Pumos gyvena tik savo teritorijoje, todėl tikėtina, kad užpuolė tik vienas žvėris. Patologai atliks gyvūnų skrodimus, ieškodami neurologinių ligų, tokių kaip pasiutligė, ar žmogaus DNR požymių. Apskrities koroneris atskleis aukos tapatybę ir mirties priežastį.
K. Van Hoose pabrėžė, kad pumų išpuoliai yra itin reti – nuo 1990 m. Kolorado valstijoje užregistruoti tik 28 atvejai, o pastarasis mirtinas atvejis – 1999 metais.
Pumos labiau matomos žiemą, nes nusileidžia į žemesnes vietas paskui elnius ir briedžius. Kolorado valstijoje gyvena maždaug 3800–4400 pumų, neskaičiuojant jauniklių. Jų populiacija nuo 1965 m. padidėjo dėl rūšį palaikančio valdymo.
Pumų paplitimo arealas Amerikų žemynuose yra plačiausias iš visų vietos žinduolių, išskyrus žmones, jis driekiasi nuo Kanados vakarų iki Argentinos. Anksčiau pumos buvo aptinkamos visose Jungtinėse Valstijose, dabar šalies rytuose jos yra išnykusios arba nykstančios, o vakarinėse valstijose jų gausu.
Suaugusios pumos yra daugiau nei 1,8 metro ilgio, sveria 60 kilogramų ar daugiau, su juodais uodegos galiukais. Jų pagrindinis maistas yra elniai, medžiodamos jos sėlina ir dažnai šoka nuo medžių ar atsikišusių uolų.
Naujausi komentarai