Jaunesnius nei 16 metų moksleivius suvedžiojusiai mokytojai – ketveri metai kalėjimo

Du moksleiviai buvo jaunesni nei šešiolikos metų. Tai atsitiko Kanadoje, Ontario provincijoje. Apie tai praneša „The Peterborough Examiner“.
Kelly-Anne Jennings iš Ontario provincijos Piterboro miesto už grotų atsidūrė 2024 – ųjų metų rugsėjo pradžioje. Moteris nuo 2016-ųjų metų dirbo katalikų mokykloje.
Iš viso jai pateikta 18 kaltinimų. Moteris buvo įtariama seksualiniu priekabiavimu, moksleivių išprievartavimu, taip pat vaikų pornografijos gaminimu ir saugojimu.
Vėliau jai kaltinimai išprievartavimu buvo panaikinti. Tačiau tyrėjams pavyko įrodyti, kad moteris per kelerius metus suvedžiojo tris moksleivius. Teigiama, kad mokytoja moksleiviams per mesendžerį siųsdavo savo nuotraukas, kuriose ji būdavo apsinuoginusi.
Taip pat ji siųsdavo nepadorius vaizdo įrašus – juose moteris masturbuodavosi. Mokytoja prašydavo iš moksleivių to paties.
Dviems moksleiviams tuo metu buvo po 15 metų. Savo elgesį mokytoja teisino vyro neištikimybe ir tuo, kad ji dėl streso vartodavo alkoholį.
Lapkričio pradžioje moteris prisipažino kalta dėl seksualinio priekabiavimo prie nepilnamečių, pornografinių vaizdų jiems siuntimo, taip pat vaikų pornografijos saugojimo.
Lapkričio 27-ąją teismas K.-A. Jennings nuteisė ketveriems metams kalėjimo. Ji visam gyvenimui bus įrašyta į sąrašą asmenų, įvykdžiusių lytinius nusikaltimus. Be to, buvusi mokytoja privalės į policijos bazę pateikti savo DNR.
