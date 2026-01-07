Apie Prancūzijoje prasidėjusį prievartautojo teismo procesą rašo „Franceinfo“.
Teigiama, kad buvęs šokių mokytojas Cyrilas Z. socialiniuose tinkluose reklamavo hipnoterapijos seansus. Vyras žadėjo, kad jie padės atsikratyti skausmų, priklausomybių, fobijų ir depresijos.
Tačiau iš tiesų viskas buvo ne taip. Vyras apsvaigindavo jo pažadais patikėjusias moteris migdomaisiais ir jas prievartaudavo. Kai kuriais atvejais tariamas hipnoterapeutas nusikaltimus net filmuodavo.
Pranešama, kad buvusio šokių mokytojo aukomis tapo 14 moterų. Jos nukentėjo nuo 2010-ųjų iki 2021-ųjų metų.
Per apklausą vyras pripažino daugumą jam inkriminuojamų nusikaltimų. Teigiama, kad buvusiam šokių mokytojui gresia 20 metų laisvės atėmimo bausmė.
Hipnoterapeutu apsiskelbęs buvęs šokių mokytojas prievartaudavo moteris
Hipnoterapeutu apsiskelbęs buvęs šokių mokytojas pagaliau įkliuvo. Pasirodo, jis buvo serijinis prievartautojas.
Apie Prancūzijoje prasidėjusį prievartautojo teismo procesą rašo „Franceinfo“.
Naujausi komentarai