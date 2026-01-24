Ekspertas įvardijo profesijas, kurių dirbtinis intelektas nepajėgs pakeisti

Nepaisant sparčios dirbtinio intelekto plėtros, nemažai profesijų darbo rinkoje išliks paklausios dar daugelį metų.
Apie tai pareiškė personalo atrankos bendrovės „Reed“ generalinis direktorius Jamesas Reedas skiltyje „This Is Money“.
Pasak jo, nors dirbtinis intelektas gali automatizuoti kai kuriuos procesus, jis negali visiškai pakeisti tokių žmogiškųjų savybių kaip empatija, kritinis mąstymas, intuicija ir atsakomybė. Šie įgūdžiai išlieka pagrindiniai daugeliui sričių.
Sveikatos priežiūros ir socialinės pagalbos sritis
Reedas pabrėžė, kad dirbtinis intelektas gali transformuoti mediciną, tačiau „žmogiškasis faktorius“ išliks nepakeičiamas. Rūpinimasis pagyvenusiais žmonėmis, neįgaliaisiais ir pažeidžiamomis grupėmis reikalauja empatijos ir emocinio intelekto, kurio algoritmai negali atkurti.
Mokytojai
Nepaisant švietimo technologijų pažangos, dirbtinis intelektas negali visiškai pakeisti mokytojų. Mokiniams reikia palaikymo, gyvo bendravimo ir mentorystės, taip pat individualaus požiūrio sudėtingose mokymosi situacijose.
Personalo atrankos specialistai ir HR konsultantai
Dirbtinis intelektas gali padėti analizuoti gyvenimo aprašymus, tačiau galutiniams sprendimams dėl kandidatų ir karjeros reikalinga žmogaus intuicija, pramonės žinios ir etinė atsakomybė.
Kibernetinio saugumo specialistai
Hakeriai nuolat keičia taktiką, todėl kibernetinio saugumo specialistai turi mąstyti strategiškai ir greitai prisitaikyti prie naujų grėsmių. Pasak Reedo, žmogaus analizė išlieka itin svarbi.
Paramedikai ir skubiosios pagalbos tarnybų darbuotojai
Dirbtinis intelektas gali padėti atlikti diagnostiką, tačiau reagavimas į fizines ekstremalias situacijas, sprendimų priėmimas krizių metu ir empatija išlieka išskirtinai žmogaus funkcijomis.
Darbinės profesijos
Elektrikai, santechnikai, staliai ir kitų kvalifikuotų specialistų profesijos išliks aktualios dėl poreikio dirbti realioje aplinkoje. Be to, jų paklausa augs dėl žaliosios energijos plėtros ir infrastruktūros modernizavimo.
Gyvenamojo nekilnojamojo turto vertintojai
Turto vertinimas reikalauja profesionalaus sprendimo ir atsakomybės. Reedas pabrėžė, kad dirbtinis intelektas negali būti laikomas teisiškai ar moraliai atsakingu už tokius sprendimus.
Nekilnojamojo turto agentai
Nepaisant būsto vertinimo automatizavimo, nekilnojamojo turto pirkimas išlieka svarbiu gyvenimo sprendimu, kai klientai tikisi individualaus požiūrio ir patarimų.
Svetingumo srities darbuotojai
Restoranai ir viešbučiai vis dažniau naudoja technologijas, tačiau klientai vis dar vertina tiesioginį aptarnavimą, ypač aukščiausios klasės segmente.
Verslininkai
Dirbtinis intelektas gali būti verslo įrankis, tačiau jis negali pakeisti verslumo mąstymo, pasirengimo rizikuoti ir naujų idėjų kūrimo nuo nulio.
Auklės ir darželio pedagogai
Ankstyvojo amžiaus vaikų vystymasis neįmanomas be gyvo bendravimo, žaidimo ir emocinio kontakto. Pasak eksperto, mašinos negali pakeisti žmogiškosios sąveikos šilumos ir pasitikėjimo.
Taigi, Jamesas Reedas pažymi, kad dirbtinis intelektas neišstums profesijų, kuriose pagrindinį vaidmenį atlieka žmogiškosios vertybės, atsakomybė ir sąveika.
Naujausi komentarai