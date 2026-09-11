Ar esate vieniša? Motina internete ieško nuotakos savo sūnui

Neįprasta žinute socialiniame tinkle „X“ pasidalijo Mudrika Kavdia. Ji prisipažino nesitikėjusi, kad būtent profesinių kontaktų platformoje į ją kreipsis motina, ieškanti poros savo sūnui.
Ieškojo 24–29 metų merginos
Žinutę moteris pradėjo kreipiniu „beta“ – Indijoje taip šiltai neretai kreipiamasi į jaunesnį žmogų. Ji paaiškino esanti maždaug M. Kavdios motinos amžiaus, todėl ir pasirinkusi tokį kreipinį.
Toliau moteris atskleidė tikrąją žinutės priežastį.
Ji teigė ieškanti tinkamos 24–29 metų nuotakos savo 1997 metais gimusiam sūnui. Pasak motinos, vyras turi biomedicinos mokslų daktaro laipsnį ir yra įsikūręs Jungtinėse Valstijose.
Moteris taip pat pabrėžė niekur neskubanti, tačiau jau pradėjusi potencialios partnerės sūnui ieškoti pati.
Ji tiesiai paklausė M. Kavdios, ar ši yra vieniša, susižadėjusi ar ištekėjusi. Jei mergina būtų laisva ir neprieštarautų, motina pasiūlė apsikeisti informacija su ja arba jos tėvais.
Žinutės pabaigoje moteris parašė lauksianti atsakymo, padėkojo ir palinkėjo Dievo palaimos.
To nesitikėjo
M. Kavdia žinutės ekrano nuotrauka pasidalijo socialiniame tinkle „X“.
Ji rašė sulaukusi „LinkedIn“ žinutės iš motinos, ieškančios tinkamos nuotakos savo sūnui, ir pridūrė visiškai nesitikėjusi tokio pasiūlymo būtent šioje platformoje.
Publikacija netrukus sulaukė skirtingų reakcijų.
Vieni vartotojai motinos pasirinkimą kritikavo. Vienas komentatorius tokį kreipimąsi pavadino neprofesionaliu ir priminė, kad „LinkedIn“ nėra pažinčių ar santuokos partnerių paieškos platforma.
Tačiau kiti į situaciją pažvelgė gerokai palankiau.
Vienas žmogus motinos žinutę pavadino mandagia, nuoširdžia ir nepiktybiška, nors ir pripažino, kad platforma tokiam pasiūlymui pasirinkta ne pati tinkamiausia.
Kitas komentatorius net paragino M. Kavdią apsvarstyti pasiūlymą, jei ji yra vieniša.
Diskusija pakrypo kita linkme
Netrukus dalis diskusijos dalyvių ėmė kalbėti jau ne apie pačią motinos žinutę, o apie M. Kavdios sprendimą privatų susirašinėjimą paviešinti.
Kai kurie vartotojai klausė, ar etiška skelbti privačią žinutę be ją parašiusio žmogaus sutikimo.
Vienas komentatorius teigė, kad moteris parašė tvarkingą ir mandagią žinutę, todėl jos viešinimas socialiniame tinkle jam pasirodė netinkamas.
Buvo ir skeptiškesnių reakcijų. Kai kurie internautai svarstė, ar motina tokios pačios žinutės negalėjo išsiųsti ir daugiau moterų.
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