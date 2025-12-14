266 mln. JAV dolerių laimėjusi pora rado būdą įveikti loterijos prakeiksmą: jų istorija stebina

Šis laimėjimas – vienas didžiausių Amerikos loterijų istorijoje. Tačiau pora elgėsi protingai – pinigų nešvaistė, priešingai, nusprendė įkurti labdaros fondą, kuris vėliau finansavo Sisnerosų Lotynų Amerikos lyderystės institutą prie Džordžo Vašingtono universiteto Vašingtone – Gilo alma mater.
Nuo tada fondas padėjo šimtams studentų, kurių daugelis kilę iš Lotynų Amerikos šeimų, pasiruošti mokslams ir padengti dalį arba visą jų studijų kainą. Poros labdaros programos veikia Pietų Kalifornijos universitete, kurį baigė Dž. Sisneros.
Netikėtas laimėjimas
Poros laimėjimų istorija prasidėjo 2010 m. pavasarį – nuo žaismingo pokalbio vakarienės metu. Jiedu kalbėjo, ką darytų, jei laimėtų loterijoje. G. Sisnerosas teigė, kad tuo metu jo prioritetas buvo padėti mažas pajamas gaunantiems jaunuoliams įgyti aukštąjį išsilavinimą, nes pats jaunystėje susidūrė su finansiniais sunkumais.
Jau po dviejų savaičių po šio pokalbio D. Sisnerosas buvo darbe, kai išgirdo žinią apie „Mega Millions“ didžiojo prizo laimėjimą. Patikrinus skaičius buvo aišku, kad šį prizą laimėjo Sisnerosai.
Dž. Sisneros sakė, kad sužinojusi apie laimėjimą pravirko – kūną užliejo stiprios emocijos. Ji suprato, kad svarbiausia jai – ne pats laimėjimas, o galimybė padėti kitiems.
Sisnerosai neslepia, kad naudojosi finansų ir teisės patarėjų paslaugomis, kad išvengtų rizikų, su kuriomis dažnai susiduria didelių loterijų laimėtojai.
Vėliau pora leido sau šiek tiek asmeninių išlaidų: atnaujino automobilį, keliavo ir įsigijo abonementus į sporto varžybas. Tačiau jie toliau kruopščiai valdė savo biudžetą ir didesnes išlaidas derino su savo verslo patarėjais.
Asmeninio gyvenimo pokyčiai
Laimėjimas taip pat pakeitė Sisnerosų asmeninį gyvenimą. Iki 2010 m. jie manė, kad dėl finansinių sunkumų ir vaisingumo problemų negalės tapti tėvais.
Po laimėjimo moteriai buvo atlikta apvaisinimo in vitro procedūra, o 2014 m. pora susilaukė dvynukų – Aleksandro ir Kristoferio.
Individualios Sisnerosų fondo absolventų istorijos liudija apie ilgalaikį šios labdaros poveikį. Programų dalyviai teigia, kad gauta parama padėjo jiems įstoti į pirmaujančius universitetus, kurti savo švietimo iniciatyvas ir pradėti karjerą viešajame sektoriuje.
Šiandien G. Sisnerosas yra JAV Atstovų Rūmų narys, o anksčiau dirbo gynybos sekretoriaus pavaduotoju personalo ir pasirengimo klausimais. Dž. Sisneros pasitraukė iš naujienų agentūrų veiklos ir susitelkė į savo šeimą bei fondą.
Pora gyvena tarp Kalifornijos ir Vašingtono ir teigia, kad stengiasi išlaikyti gyvenimo būdą, panašų į tą, kurį gyveno prieš laimėjimą. Jie pabrėžia, kad saikingumas ir aiškus lėšų panaudojimo supratimas yra jų finansinio stabilumo raktas.
