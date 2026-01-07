2,51 m kasdienybė: aukščiausias pasaulio žmogus miega trijose lovose ir keliauja tik furgonu

Aukščiausias pasaulio žmogus – daugiau nei 2,5 metro ūgio, todėl beveik kiekviena kasdienė situacija jam reikalauja prisitaikymo. Dėl savo ūgio jis miega ant trijų sustumtų lovų, o keliauti gali tik erdviuose furgonuose arba automobiliuose, kuriuose yra pakankamai vietos kojoms ir galvai.
Apie tai pranešė „Mirror“.
Sultanas Kösenas oficialiai aukščiausio pasaulio žmogaus titulą gavo 2009 m., kai jo ūgis buvo išmatuotas 246,5 cm. 2011 m. jis buvo permatuotas dar kartą – tada patvirtintas 251 cm ūgis, kuris ir šiandien nurodomas kaip oficialus rekordas. Ankstesnį rekordininką Kösenas aplenkė perėmęs titulą iš Bao Xishun.
Dabar 43-ejų Turkijos pilietis nuo vaikystės akivaizdžiai išsiskyrė iš bendraamžių: būdamas devynerių jis jau buvo perkopęs 150 cm ribą. Didelis ūgis kėlė ne tik fizinį diskomfortą, bet ir psichologinių sunkumų – pasak Köseno, mokykloje jo vengė, o kai kurie vaikai net bijojo.
Bėgant metams daugėjo ir sveikatos problemų. Gydytojai nustatė, kad gigantizmo priežastis – hipofizės navikas. Pirmoji gydymo intervencija ilgalaikio efekto nedavė, tačiau vėlesnis gydymas padėjo stabilizuoti būklę.
Po to Köseno gyvenimas pastebimai pasikeitė: netrukus buvo oficialiai patvirtintas ne tik jo ūgis, bet ir kiti rekordai (įskaitant itin dideles plaštakas ir pėdas). Pats vyras yra sakęs, kad būtent tada pirmą kartą aiškiai pajuto visuomenės pripažinimą.
Vis dėlto kasdieniai apribojimai niekur nedingo. Skristi jis gali tik verslo arba pirmąja klase, nes ekonominės klasės sėdynės jam per ankštos. Įprasti taksi dažnai netinka, o viešbučiuose personalui tenka sustumti tris viengules lovas, kad jis galėtų patogiai išsimiegoti.
Nepaisant sunkios vaikystės, šiandien Kösenas vienu svarbiausių dalykų laiko ryšius ir pažintis: anot jo, rekordas atvėrė galimybių susirasti draugų visame pasaulyje.
2023 m. viešojoje erdvėje buvo pasirodę teiginių apie galimai dar aukštesnį vyrą iš Ganos, tačiau šie teiginiai nebuvo patvirtinti oficialiais, nepriklausomais matavimais, todėl Köseno rekordas liko galioti.
