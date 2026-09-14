 15-metis beveik tris paras išgyveno jūroje: gelbėtojams atskleidė kraupią realybę

15-metis beveik tris paras išgyveno jūroje: gelbėtojams atskleidė kraupią realybę

2026-09-14 14:27 kauno.diena.lt inf.

Neeilinė išgyvenimo istorija Aliaskoje (JAV). 15-metis paauglys 62 valandas praleido ant apvirtusios valties lediniuose Beringo jūros vandenyse.

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<span>15-metis beveik tris paras išgyveno jūroje: gelbėtojams atskleidė kraupią realybę</span>
15-metis beveik tris paras išgyveno jūroje: gelbėtojams atskleidė kraupią realybę / Scanpix nuotr.

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15-metis Derekas Parkeris Aghnaanga drauge su vyresniuoju broliu ir pusbroliu išvyko žvejoti rugsėjo 4 d., rašo BBC.

Trijulė iš Šv. Lauryno salos išplaukė rugsėjo 4 d., penktadienį, ir turėjo grįžti rugsėjo 6 d., sekmadienį po pietų. Tačiau žvejybiniam laivui taip ir negrįžus, buvo pradėta paieškos operacija.

Pirmadienio rytą, rugsėjo 7 d., pakrančių apsaugos įgula aptiko berniuką, sėdintį ant apvirtusios valties, o netoliese buvęs laivas „Northwest Explorer“ jį išgelbėjo.

Iš trijų vyrų Derekas buvo vienintelis išgyvenęs. 15-mečiui teko stebėti, kaip miršta jo brolis ir pusbrolis.

„Kalendamas dantimis jis užsiminė, kad jo brolis vis dar po valtimi, o tada pasakė, kad naktį prieš mūsų gelbėjimo operaciją jo pusbrolis nuslydo nuo valties“, – „Alaska’s News Source“ pasakojo „Northwest Explorer“ kapitonas Adamas White'as.

Vanduo toje vietoje, anot A. White'o, tesiekia 10 laipsnių, tad paaugliui pasireiškė hipotermijos simptomai. Be to, jis kelias dienas išgyveno be maisto ir vandens.

Per tragišką nelaimę nuskendo 35-erių berniuko brolis Sidney Kulowiyi ir 34-erių pusbrolis Bartonas Rookokas.

Šiame straipsnyje:
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