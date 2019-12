Liko šiek tiek kūčiukų? Verta išbandyti deserto receptą

Per šv. Kūčių vakarienę Lietuvos gyventojai tradiciškai pasidalija į dvi stovyklas. Vieni tikina, kad aguonų pienas pats skaniausias su kietais ir traškiais kūčiukais. Antrieji aiškina, kad įbėrus saują kūčiukų būtina luktelėti, kol šie išbrinks ir taps minkštučiai. O ką daryti, jeigu aguonų pienas suvalgytas, šventės pasibaigė, bet kūčiukų – vis dar liko? Maisto gamybos ekspertas siūlo išeitį.

Metų pabaigoje Lietuvos kepėjai pagal specialius receptus prikepa kalnus kūčiukų, nes jų pardavimai šauna į aukštumas. „Per šventes Lietuvoje kūčiukų galima rasti kone ant kiekvieno stalo. Gruodį, prieš Kalėdas, jų paklausa yra didžiausia. Tačiau pastebime, kad dalis pirkėjų kūčiukų ima ieškoti spalio pabaigoje ir lapkritį. Be to, praėjus Kalėdoms, kūčiukų paklausa staiga neišnyksta, tik palaipsniui atslūgsta – duomenys rodo, kad lietuviai jais noriai mėgaujasi sausį ir vasarį“, – teigia „Maximos“ komercijos vadovė Vilma Drulienė. Skaičiuojama, kad iš lietuviško prekybos tinklo per metus pas pirkėjus iškeliauja apie 280 tonų šių tradicinių kepinių.

Greta tradicinių iš aukščiausios rūšies kvietinių miltų pagamintų kepinių, pirkėjai gali išbandyti ir naujų skonių kūčiukus – viso grūdo miltų ar su linų sėmenimis.

Populiariausi – tradiciniai

Vis dėlto V. Drulienė pastebi, kad dauguma pirkėjų ieško kūčiukų, iškeptų pagal tradicinius receptus, kuriuos metų metais puoselėja Lietuvos kepėjai. „Maximos“ duomenimis, daugiausia parduodama sveriamų kūčiukų. Vien šių metų gruodį jų nupirkta per 107 tonas.

Maisto gamybos ekspertas Aidas Poleninas pastebi, kad sveriamų kūčiukų kaina yra pati palankiausia, o ilgametę patirtį turintys kepėjai užtikrina aukščiausią gaminių kokybę. „Žinoma, į indą namuose suberti kūčiukai sudžiūva greičiau negu laikomi sandarioje pakuotėje. Tačiau net ir kietoki, apdžiūvę kūčiukai yra tinkami vartoti – iš jų galima pasigaminti puikų tinginį“, – siūlo maisto gamybos ekspertas.

Tad, jeigu namuose po švenčių liko nemažai kūčiukų, šeimą nustebinti padės šis receptas:

Reikės:

400 g kūčiukų,

400 g saldinto kondensuoto pieno,

190 gramų sviesto,

2 šaukštų kakavos,

50 g mėgstamo šokolado.

Gaminimas. Pirmiausia kūčiukus kiek susmulkinkite – sudėkite juos į sandarų užspaudžiamą maišelį ir padaužykite tešlos kočiojimo įrankiu ar mediniu plaktuku. Sviestą išlydykite puode, tuomet suberkite sulaužytą šokoladą, kakavą, saldintą kondensuotą pieną ant silpnos ugnies, kol viskas išsimaišys ir taps vientisa mase. Tuomet nukelkite nuo ugnies ir palikite trumpam atvėsti. Į kakavinę masę suberkite sutrupintus kūčiukus, gerai viską išmaišykite. Jeigu norisi, galite pridėti ir priedų, pavyzdžiui, įvairių sėklų ar džiovintų vaisių bei uogų. Sudėkite viską ant maistinės plėvelės, suformuokite pailgo ritinio formą, suslėkite ir dėkite tinginį į šaldytuvą bent keturioms valandoms.