Kas užkandžių dėžutėse?

• Beveik 44 proc. apklaustųjų nurodė, kad jų vaikams mokykloje ar darželyje suteikiami tik pietūs, todėl kitais dienos valgiais ar užkandžiais šeimoms tenka pasirūpinti patiems.
• Dažniausiai vaikų dienos užkandžiams tėvai perka ar ruošia šviežius vaisius (70 proc.), kiek rečiau – daržoves (67 proc.) ir sumuštinius (64 proc.).
• Tarp vaisių dominuoja obuoliai (37 proc.) ir bananai (30 proc.).
• Iš daržovių ir kitų užkandžių dažniausiai pasirenkamos morkų lazdelės (19 proc.), vyšniniai pomidorai (16 proc.), riešutų ir džiovintų vaisių mišiniai (13 proc.).
• Tarp sumuštinių aiškiai pirmauja sumuštiniai su kumpiu – juos dažniausiai renkasi apie 41 proc. respondentų.
• Tarp saldžių užkandžių populiariausi sausainiai (30 proc.), kiek rečiau – užkandžių batonėliai (26 proc.).
• Tarp užkandžiams pasirenkamų pieno produktų dažniausiai įvardijami įvairūs jogurtai – vaisiniai, graikiški ir geriamieji.
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