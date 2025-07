Iškylos ABC

Saugiai laikyti maistą

Kartais maistą vežant ne itin sandariuose induose, atvykus į vietą gali laukti nemalonus siurprizas: tarkime, išsipylęs mėsos marinatas.

„Rimi“ mėsos technologas Vidas Nadzeika primena viską supakuoti labai sandariai, o greitai gendančius produktus: mėsą, žuvį, pieno produktus dėti į šaltkrepšį. Jei jo neturite, galite panaudoti maišelius su ledu arba iš anksto užšaldyto vandens buteliukus.

„Jei iškylauti vykstate be šaltkrepšio, pasistenkite, kad žuvis ir mėsa, ypač paukštiena, kuo trumpiau, kol kepsite, būtų šilumoje. Marinuota mėsa išsilaikys ilgiau už nemarinuotą, bet jei skubate ar neturite jos pasiruošę, nusipirkę artimiausiame prekybos centre. Vėliau galite jau užkūrę ugnį mėsą supjaustyti gabaliukais ir gerai įtrinti prieskoniais“, – pataria specialistas.

Jis primena, kad norint išvengti apsinuodijimo, nemarinuotos mėsos ir žuvies rekomenduojama nepalikti šilumoje daugiau kaip dvi valandas (arba vieną valandą, jei temperatūra pakilusi iki +30 °C). Laikant ilgiau, maiste gali pradėti daugintis bakterijos. Be to, parsivežtus mėsos ir žuvies likučius reikėtų laikyti šaldytuve ir suvartoti per 1–2 dienas.

Neturite grilio – ne bėda

Į gamtą su draugais neretai susiruošia ir paaugliai, kurie daug neinvestuodami ir neturėdami grilinimo įgūdžių nori pasiruošti gardžią vakarienę gamtoje. Kartais ir vyresni iškylautojai, jau nuvažiavę pusę kelio, prisimena, kad pamiršo įsidėti groteles ar iešmus. V. Nadzeika sako, kad visada galima rasti išeitį.

„Susiruošę išsikepti kepsnių pirmą kartą, parduotuvėje gali įsigyti vienkartinių kepsninių arba pradėti ruošti mėsą ant paprasčiausio metalinio stačiakampio. Taip bus galima lengviau reguliuoti temperatūrą, be to, naujokai grilintojai susipažins su pagrindiniais kepimo principais“, – siūlo išeitį ekspertas.

Jis pataria, kad iešmus gamtoje gali atstoti ir miške rasti pagaliukai, iš kurių nesunku išdrožti iešmelius, tik prieš kepimą juos reikėtų pamirkyti vandenyje, kad vėliau nedegtų. Juos bus galima sudėti ant storesnių iš pagaliukų sustatytų stovų.

Marinuodami improvizuokite

Net jei nuolat sulaukiate komplimentų už gardžius mėsos kepsnius ir saugote kelis savo firminius receptus, verta išbandyti šį tą naujo ir dar labiau nustebinti artimuosius. Mėgstantiems azijietišką maistą mėsos technologas siūlo pasiruošti egzotiškesnio skonio kiaulieną.

Neverta vežtis mišrainių su grietine ar majonezu, geriau įsidėti pjaustytų daržovių, salotų, humuso, daržovių užtepėlių, tortilijų suktinukų.

„Reikės sojų padažo, tarkuoto imbiero, smulkinto česnako, rudojo cukraus, šiek tiek sezamo aliejaus ir trupučio ryžių acto, – vardija mėsos technologas. – Marinato ingredientus sumaišykite tarpusavyje, pasirinkdami proporcijas pagal savo skonį. Jei esate Viduržemio jūros virtuvės mėgėjas, mėsai galite suteikti tam regionui būdingo žolelių aromato ir skonio. Reikės raudonėlių, bazilikų, petražolių, tarkuotos citrinos žievelės, raudonojo vyno acto, alyvuogių aliejaus, druskos ir pipirų. Taip marinuota kiauliena bus aromatinga ir sultinga.“

Mėsai minkštinti tinka citrinų sultys arba gazuoti gėrimai. „Tam galima panaudoti netgi kivius – tereikia vos vieno kivio 1 kg mėsos. Naudodami kivius mėsos marinatui, nelaikykite jame mėsos labai ilgai, užteks ir poros valandų, kitaip iškepę kepsniai gali būti sausoki“, – įspėja mėsos ekspertas.

Ką palikti ir ką vežtis

Tiek vaikai, tiek suaugusieji, laukdami, kol mėsa iškeps, nori paužkandžiauti, o deserto gabalėlis visada praverčia sočių pietų ar vakarienės pabaigoje. Vis dėlto vasarą į gamtą geriau nesivežti greitai gendančių produktų ar šilumoje išvaizdą prarandančių patiekalų.

„Neverta ruošti ir vežtis mišrainių su grietine ar majonezu, geriau įsidėti pjaustytų daržovių, salotų, humuso, daržovių užtepėlių, tortilijų suktinukų. Tiks viskas, kas valgoma rankomis – plonos rūkytos dešrelės, plėšomos sūrio lazdelės, trapučiai, riešutai. Tortai, pyragaičiai ar keksiukai su kremu, net jei tai gamtoje švenčiamas gimtadienis, tikrai nėra geras pasirinkimas – kremas šilumoje tirpsta, greitai genda, o kepiniai praranda pirminę išvaizdą. Vietoj jų verta pasiimti vaisių, uogų, sausainių, o tortą gali atstoti net ir arbūzas“, – sako V. Nadzeika.

Kiaulienos kepsniai, marinuoti su kiviais

Kepsniams:

720 g kiaulienos mentės arba nugarinės,

2 kiviai,

ketvirtis citrinos,

1 šaukštas skysto medaus,

1 šaukštas grūdėtųjų garstyčių,

1 šaukštelis raudonėlių,

3 skiltelės česnako,

0,5 šaukštelio pipirų,

druskos.

Garnyrui:

2 raudonosios paprikos,

250 g vyšninių pomidorų,

1 šaukštas aliejaus,

druskos,

pipirų.

Nulupkite kivių žievę ir juos susmulkinkite. Į dubenėlį dėkite kivius, nuluptas ir susmulkintas česnako skilteles, grūdėtąsias garstyčias, išspauskite citrinos sultis, įkrėskite medaus, suberkite raudonėlius ir pipirus. Viską sutrinkite. Kiaulienos nugarinės kepsnius įtrinkite pasiruoštu marinatu. Padėkite šaltai marinuotis ne ilgiau kaip dvi valandas.

Kepsnius kepkite ant vidutinės grilio kaitros po 7–8 minutes iš abiejų pusių. Iškeptus kepsnius pagardinkite druska. Patiekite su daržovėmis. Paprikas perpjaukite į keturias dalis, pašalinkite sėklytes. Paprikas ir pomidorus apšlakstykite aliejumi ir kepkite ant grotelių: pomidorus 2–3 minutes, paprikas – 5–7 minutes.