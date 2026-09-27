Į vaiko pietų dėžutę – ne vien sumuštiniai

Pasak „Rimi“ pranešimo spaudai, ruošiant pietų dėžutę nebūtina kiekvieną dieną ieškoti vis naujo recepto. Įvairovę galima sukurti keičiant vos kelias įprastos dėžutės dalis. Jos pagrindu gali tapti viso grūdo duona ar kiti grūdiniai produktai, kuriuos galima papildyti daržovėmis, vaisiais ar uogomis ir baltymų turinčiais produktais.
„Jei kasdien įdėsime tą patį sumuštinį, net ir mėgstamas maistas ilgainiui gali pabosti. Tačiau tai nereiškia, kad kiekvieną rytą reikia gaminti naują patiekalą. Vieną dieną galima rinktis sumuštinį su humusu, sūriu ir daržovėmis, kitą – panaudoti ryžius ar makaronus. Keičiant vos kelis ingredientus, iš gana paprastų ir šeimai pažįstamų produktų galima sukurti vis kitokią pietų dėžutę“, – sako „Rimi“ gamybos vadovė Aistė Rasmussen.
Ji priduria, kad planuojant savaitės pirkinius verta iš anksto pagalvoti ir apie pietų dėžutes. Tuomet tuos pačius produktus galima panaudoti keliems skirtingiems patiekalams, o ryte nebereikia sukti galvos, ką paruošti.
Dalį darbo galima atlikti iš vakaro: išvirti ryžių, makaronų ar kiaušinių, nuplauti daržoves ir uogas, pasiruošti atskiras riešutų ar džiovintų vaisių porcijas.
Pietų dėžutei galima panaudoti ir tai, kas liko nuo šeimos vakarienės. Jei vakare verdami ryžiai ar makaronai, dalį jų galima atidėti kitai dienai ir papildyti daržovėmis, pupelėmis ar kitais priedais.
Svarbus gali būti ir paties vaiko įsitraukimas. Galima kartu išsirinkti kelis mėgstamus vaisius, daržoves, sumuštinius ar kitus užkandžius. Net paprastas pasirinkimas tarp obuolio ir uogų ar dviejų skirtingų sumuštinių gali padėti vaiką labiau įtraukti į pasiruošimą.
A. Rasmussen primena, kad receptus galima vertinti kaip idėjas, o ne griežtas taisykles – vienus vaisius keisti kitais, rinktis namuose jau turimas daržoves ar pritaikyti dėžutę pagal vaiko mėgstamus produktus.
Svarbiausias kriterijus galiausiai labai praktiškas: pietų dėžutė turi tikti konkrečiam vaikui, jo dienos ritmui ir skoniui. Įvairovę galima kurti ne sudedant kuo daugiau produktų vienu metu, o keičiant juos skirtingomis savaitės dienomis. Taip pietų dėžutės ruošimas tampa paprastesne šeimos rutinos dalimi, o ne dar viena sudėtinga rugsėjo užduotimi.
Energijos suteikianti pietų dėžutė
1 viso grūdo sumuštinis,
2 mažos morkytės,
100 g įvairių uogų,
50 g riešutų ir džiovintų vaisių mišinio,
1 pakelis braškių ir bananų sulčių.
Sumuštiniui:
2 riekės viso grūdo sumuštinių duonos,
1 pomidoras,
1 mažas agurkas,
1 sauja salotų lapų,
2 čederio sūrio griežinėliai,
2 šaukštai humuso.
Duonos riekeles aptepkite humusu, dėkite salotų lapus, sūrį, griežinėliais supjaustytą pomidorą ir agurką. Paruoštą sumuštinį dėkite į pietų dėžutę kartu su morkytėmis, uogomis bei riešutų ir džiovintų vaisių mišiniu.
Subalansuota baltyminga dėžutė
200 g virtų ryžių,
1 sauja salotų lapų,
2 šaukštai „Salling“ sviestinių pupelių,
1 šaukštas saldžiųjų kukurūzų,
1 šaukštas edamamių pupelių,
1 sauja laiškinių česnakų,
1 virtas kiaušinis,
1 sauja anakardžių riešutų,
½ šaukštelio rūkytos paprikos miltelių.
Padažui:
30 ml ponzu padažo,
20 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus.
Į dėžutę dėkite virtus ryžius ir salotų lapus, ant viršaus išdėliokite sviestines pupeles, kukurūzus, edamames, perpjautą virtą kiaušinį ir anakardžius. Pabarstykite smulkintais laiškiniais česnakais ir rūkyta paprika. Ponzu padažą sumaišykite su alyvuogių aliejumi ir įdėkite į atskirą indelį.
Superherojų dėžutė
1 porcija
180 g virtų makaronų,
1 sauja mišrių lapinių salotų,
1 mažas agurkas,
1 mažas pomidoras,
5 vištienos kukuliai,
1 šaukštas edamamių pupelių,
1 sauja laiškinių svogūnų,
50 g maskarponės padažo su gražgarste,
1 plokščiasis persikas,
3 saujos mišrių vynuogių.
Virtus makaronus sumaišykite su salotų lapais, supjaustytu agurku ir pomidoru. Sudėkite vištienos kukulius, edamames ir smulkintus laiškinius svogūnus. Padažą patogiausia įdėti atskirai, o pietų dėžutę papildyti persiku ir vynuogėmis.
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