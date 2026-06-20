Valgiaraštis ateiviams: kuo Žemėje tektų maitintis nežemiškoms būtybėms?

Jei ateiviai atvyktų į mūsų planetą, vietoj įprasto žmonėms skirto maisto jie vartotų pagrindinius cheminius elementus arba jiems tiesiog reikėtų energijos papildymo.
Apie tai „Daily Mail“ pranešė ispanų mitybos profesorius José Miguelis Soriano del Castillo iš Valensijos universiteto.
Rizikingas bufetas ir žaliavos ateiviams
Pasak mitybos specialisto, mūsų planeta būtų labai rizikingas bufetas bet kokiems nežemiškiems lankytojams. Net ir turint panašią biologiją, nėra jokios garantijos, kad žmonėms saugus maistas tiktų ateivių virškinimo sistemoms.
Užuot vartoję įprastus patiekalus, ateiviai kur kas labiau tikėtina maitintųsi įvairiomis Žemėje randamomis žaliavomis. Mokslininkas teigia, kad gyvybei palaikyti jiems reikėtų vandens, azoto, fosforo, geležies, įvairių druskų, lipidų arba paprastų organinių molekulių.
Gyvūnų pagrobimai ir pavojai mūsų planetai
Tuo pačiu metu tyrėjas teigia, kad klasikinės istorijos apie NSO pagrobtas karves gali turėti labai realų mokslinį pagrindą. Kadangi Žemės gyvūnai pasižymi unikaliomis virškinimo sistemomis, protingi nežemiški turistai galėtų juos rinkti vietinių biologinių procesų tyrinėjimui.
Ateiviai turėtų vartoti mūsų sausumos maistą itin atsargiai, nes aplinka yra persotinta potencialių toksinų, patogenų ir pavojingų alergenų. Mūsų baltymai ir cukrūs gali būti visiškai netinkami ar net mirtinai pavojingi jų metabolizmui, jei jis pagrįstas kitokiomis aminorūgštimis.
Energijos poreikiai ir robotiniai zondai
Mokslininkai jau gali apytiksliai apskaičiuoti tokių būtybių energijos poreikius, remdamiesi pagrindiniais biologijos ir fizikos dėsniais. Kuo didesnis yra Žemės organizmas, tuo daugiau kalorijų jam reikia suvartoti vien tam, kad palaikytų savo gyvybines funkcijas.
Remiantis šiais skaičiavimais, jei ateivio svoris būtų apie 70 kilogramų, jo minimalus energijos poreikis be fizinio aktyvumo siektų maždaug 1 700 kcal per dieną. Jei ateivis sveria 150 kg, jam išgyventi reikėtų daugiau nei 3 000 kcal per dieną.
Tačiau egzistuoja dar keistesnė tikimybė, kad pirmasis kontaktas įvyks su robotiniu zondu, kuriam biologinis maistas apskritai nėra reikalingas. Itin pažengusios civilizacijos galėjo transformuotis į sintetines būtybes, todėl vietoj riebalų jos energiją gautų iš elektros, šilumos ar branduolinės energijos.
Fermi paradoksas ir nežemiškos gyvybės paieškos
Nepaisant to, kad mūsų galaktikoje yra 200–400 milijardų žvaigždžių, žmonija dar neaptiko jokių nežemiškos gyvybės požymių. Šį prieštaravimą 1950 m. suformulavo italų fizikas Enrico Fermi, kuris teigė, kad egzistuoja galinga kliūtis kosminių civilizacijų vystymuisi.
Kai kurie mokslininkai mano, kad ši kliūtis slypi neišvengiamame labai išsivysčiusių visuomenių susinaikinime dėl sparčios technologinės pažangos. Kitos teorijos teigia, kad nežemiškos rūšys sąmoningai vengia kontakto su Žeme, leisdamos mums natūraliai evoliucionuoti savotiškame izoliuotame zoologijos sode.
Pasak Brazilijos aiškiaregės, kontaktas su ateiviais turėtų įvykti per pasaulio futbolo čempionato rungtynes. Ekstrasensė perspėjo, kad ateiviai pagrobs futbolo žaidėjus ir sirgalius tiesiai iš stadiono.
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