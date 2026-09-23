Vaikai eina iš proto dėl šio žaidimo: paprastas, o neša milijardus

Tai nėra vienas žaidimas, o greičiau žaidimų svetainė, kuri yra po vienos kompanijos ženklu. Žaidimus galima kurti, žaisti, o svarbiausia – įsigyti ypatingų susikurto veikėjo papuošimų. Šie papuošimai irgi jaunimo kultūroje turi terminą – skinai. Tai yra vertinys iš anglų kalbos „skin“, t.y. oda.
Minėta ypatingoji valiuta kainuoja tikrus pinigus. Būtent ji ir yra milijardus „Roblox Corporation“ kompanijai atnešusi priežastis.
Vien per 2024 m. uždirbta daugiau nei 3,6 mlrd. JAV dolerių, per 2025 m. kompanija gavo 4,2 mlrd. Dolerių pelną.
Paprasta koncepcija
Žaidimo svetainėje fiksuojama apie 44 milijonai įvairiausių žaidimų. Galima įsivaizduoti lietuvišką draugas.lt svetainę, tik gerokai didesniais mastais.
Šiuose žaidimuose vaikai daro įvairiausius dalykus: važinėja mašinomis, šaudosi, dirba darbus, bendrauja, dalyvauja renginiuose ir t.t.
Dažniausiai populiariausi yra tie, kuriuose figūruoja atpažįstami personažai, filmų ar serialų tematikos. Štai neseniai „Netflix“ pasirodęs „Squid Games“ serialas irgi turi savo atitikmenį „Roblox“ platformoje.
Statistika
„Roblox“ pasiekiamas tiek interneto naršyklėje, tiek per įrašomą programą. Telefonuose taip pat – programėlę galima rasti ir „Google Play“, ir „Apple app store“.
Vien „Google Play“ turi daugiau nei milijardą parsisiuntimų, o „Apple app store“ – daugiau nei 661 mln.
Ypatingos valiutos žaidime galima įsigyti nuo 0.50 dolerio iki 199.99 dolerių.
Per mėnesį vien telefonų programėlėse bent kartą prisijungė daugiau nei 950 mln. žaidėjų. Kasdien žaidžia apie 225 mln.
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