Telefonas – ir keliui rasti, ir grybams atpažinti

Jei internetas neveikia
Vis dėlto tam, kad telefonas suteiktų kuo daugiau pagalbos, pasak „Telia“ įrangos vadovo Jono Puodžiaus, prieš išvyką į mišką verta pasirūpinti ir paties telefono paruošimu – keli paprasti veiksmai gali gerokai palengvinti laiką miške.
„Grybaudami dažnai norime kuo giliau įeiti į mišką, vadinasi, telefono navigacija gali tapti ne mažiau svarbi nei pats krepšys. Išmanusis leidžia ne tik rasti kelią iki miško, bet ir pasižymėti, kur palikome automobilį, kur jau buvome ar kur radome įdomesnę grybų vietą. Svarbiausia iš anksto pasiruošti – parsisiųsti žemėlapius naudoti be interneto ir įsitikinti, kad telefonas pakankamai įkrautas“, – sako J. Puodžius.
Viena naudingiausių telefono funkcijų miške – GPS. Žemėlapių programėlėse galima pasižymėti automobilio stovėjimo vietą arba konkretų tašką, į kurį norima sugrįžti. Tai ypač praverčia, kai grybautojas pradeda vaikščioti nebe keliais, o medžių ir posūkių vis daugėja.
Dar patogiau, jei žemėlapiai telefone veikia neprisijungus prie interneto. GPS ryšiui interneto nereikia, todėl atsisiųstame žemėlapyje galima matyti savo buvimo vietą net ir ten, kur mobilusis ryšys yra silpnas ar jo visai nėra. Vis dėlto verta žinoti, kad, pvz., „Google Maps“, neprisijungus prie interneto, nepalaiko pėsčiųjų navigacijos – maršrutai be interneto ryšio veikia tik keliaujant automobiliu.
Miško dienoraštis
„Grybautojams telefone verta turėti ne tik navigaciją, bet ir tam tikrą savo miško dienoraštį. Radus gerą vietą, galima pasižymėti jos koordinates, nufotografuoti aplinką ir užsirašyti, kokių grybų ten rasta. Kitą sezoną tai gali tapti gerokai vertingesniu informacijos šaltiniu nei bandymas prisiminti, prie kurio medžio pernai buvo pilnas krepšys baravykų“, – sako ekspertas.
Anot jo, dalis telefono funkcijų miške priklauso nuo ryšio kokybės, todėl svarbu, kad patikimas mobilusis ryšys veiktų ir atokesnėse vietovėse. „Telia“ mobiliojo ryšio tinklas dengia didžiąją Lietuvos teritorijos dalį, įskaitant daugelį miškingų ir gamtos apsuptų vietovių. Pvz., viena Labanoro girioje veikianti bazinė stotis gali užtikrinti didesnę nei 300 Mbps 5G spartą. Taigi net grybaujant galima ne tik naršyti internete, bet ir peržiūrėti vaizdo įrašus „YouTube“, vaizdo skambučiu susisiekti su artimaisiais ir realiuoju laiku dalytis savo radiniais.
Įkėlus nuotrauką
Išmaniojo telefono kamera gali būti naudinga ir bandant nustatyti, kokį grybą radote. Įvairios programėlės, naudojančios vaizdų atpažinimą ir dirbtinį intelektą (DI), iš nuotraukos gali pasiūlyti tikėtiną grybo rūšį.
Tarp populiariausių tokių sprendimų yra „Picture Mushroom“, kuri pagal nuotrauką pateikia galimą grybo identifikaciją, informaciją apie jo savybes, panašias rūšis ir galimus pavojus.
Grybautojų bendruomenėje plačiai naudojama „iNaturalist“ programėlė, jungianti DI atpažinimą su gamtos entuziastų ir ekspertų bendruomenės pagalba. Vartotojai gali įkelti radinio nuotrauką ir sulaukti papildomų kitų naudotojų komentarų ir patikslinimų.
Dar viena alternatyva yra „ShroomID“, skirta būtent grybams atpažinti. Programėlė naudoja DI technologijas, leidžia filtruoti rūšis pagal požymius ir pateikia išsamią informaciją, ar grybas valgomas, toksiškumą ir kitas savybes.
Tiesa, grybams atpažinti nebūtina atsisiųsti specialią programėlą. Daugelis „Android“ telefonų turi integruotą „Google Lens“ funkciją, o „iPhone“ naudotojai ją gali pasiekti per „Google“ arba „Google Photos“ programėles. Šis įrankis leidžia pagal nuotrauką surasti panašius vaizdus ir padėti atpažinti augalus, gyvūnus ir grybus.
„Telefono kamera ir DI gali padėti greitai susiaurinti paiešką iki kelių tikėtinų grybų rūšių, tačiau jie nemato viso konteksto taip, kaip jį vertina patyręs grybautojas ar mikologas. Jei nuotraukoje trūksta svarbių detalių arba apšvietimas netinkamas, sistema gali suklysti. Todėl šias technologijas verta naudoti kaip pagalbinę priemonę, bet ne galutinai nusprendžiant, ar grybas valgomas“, – sako J. Puodžius.
Ką pasitikrinti telefone prieš einant į mišką?
Ekspertas dalijasi, ką dar verta pasitikrinti telefone prieš einant į mišką ir kam pasiruošti papildomai:
1. Atsisiųsti žemėlapį. Miške mobiliojo ryšio aprėptis gali skirtis, todėl vien tik internetine navigacija pasikliauti nereikėtų.
2. Pažymėti automobilio stovėjimo vietą. Ypač jei automobilis paliekamas didesnėje miško aikštelėje ar prie kelio, o grybauti einama gilyn į mišką.
3. Įkrauti telefoną. GPS, kamera ir mobilusis internetas bateriją eikvoja greičiau, todėl ilgesnei išvykai verta pasiimti ir išorinę bateriją.
4. Naudoti telefoną kaip pagalbinį, o ne vienintelį orientavimosi įrankį. Net ir turint GPS verta įsidėmėti pagrindinius orientyrus, o prieš einant į mišką artimiesiems pasakyti, kur planuojama grybauti.
5. Įjungti avarinės pagalbos funkcijas. Šiuolaikiniuose telefonuose yra SOS funkcijos, leidžiančios greitai iškviesti pagalbą ir automatiškai perduoti savo buvimo vietą.
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