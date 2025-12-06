 Sveikatai kenkianti elektronika: išskyrė, kas skleidžia didžiausią spinduliuotę

Sveikatai kenkianti elektronika: išskyrė, kas skleidžia didžiausią spinduliuotę

Kontrolieriai ruošiasi tikrinti įrenginius
2025-12-06 15:00
„Žinių radijo“ inf.

Lietuvoje pradedami elektronikos įrenginių saugos patikrinimai. Kodėl to prireikė, kokių pažeidimų randama dažniausiai ir kaip vartotojui neįsigyti pavojingo prietaiso, pasakojo Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) Elektromagnetinio suderinamumo skyriaus vedėjas Arvydas Giedraitis.

Sveikatai kenkianti elektronika: išskyrė, kas skleidžia didžiausią spinduliuotę / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

RRT įsigijo naują įrenginį, kuris pajėgus nustatyti elektronikos įrenginių poveikį sveikatai. Iki šiol turėta įranga buvo tinkama tikrinti tik vienų įrenginių poveikį kitiems. Naujoji įranga pirkta už Europos Sąjungos (ES) lėšas, finansavimas skirtas, nes RRT prieš porą metų tapo ES paskirtąja įstaiga, kuri tikrins visos ES rinkos elektronikos prietaisus.

Poveikis sveikatai bus tikrinamas nuo sausio mėnesio.

A. Giedraitis pasakojo, kad daugiausia dėmesio bus skiriama telefonams ir nešiojamiesiems elektronikos įrenginiams – kompiuteriams, planšetėms, ausinėms ir pan. Jis išskyrė, kad didžiausią spinduliuotę skleidžia telefonai.

Mobiliesiems telefonams leidžiama spinduliuotė – maždaug 2 vatai, kitiems įrenginiams – 100 milivatų. Bus tikrinami ne tik išmanieji, bet ir mygtukiniai telefonai.

Specialistas pažymėjo, kad spinduliuotę skleidžia net ir pačių populiariausių, labiausiai prestižinių gamintojų mobilieji telefonai.

„Prancūzijos reguliuotojai neseniai nustatė, kad 2012 m. „iPhone“ viršijo leistiną ribą pusantro karto. Dabar šio telefono skleidžiama spinduliuotė sumažinta“, – pasakojo A. Giedraitis.

Per metus iš fizinių parduotuvių išimame apie 60 įrenginių, iš elektroninių – apie 40. 

Specialistas atkreipė dėmesį, kad telefonai ne visą laiką skleidžia didelę spinduliuotę – jos intensyvumas priklauso nuo to, kiek įrenginys nutolęs nuo bazinės stoties, todėl spinduliavimas didėja judant, pvz., važiuojant automobiliu, esant miške arba po žeme, pvz., metro.

Skirtingoms kūno dalims taikomos skirtingos spinduliuotės ribos: galvai ir kūnui – 2 vatai/kg, galūnėms – 4 vatai/kg.

Jei riba viršijama, gamintojui arba platintojui duodama laiko pašalinti trūkumus, jei tai nepadaroma, įrenginys išimamas iš rinkos.

„Per metus iš fizinių parduotuvių išimame apie 60 įrenginių, iš elektroninių – apie 40. Tai atitinka kitų Europos šalių vidurkį“, – informavo RRT vedėjas A. Grigaitis.

Elektroninių įrenginių spinduliuotė sveikatai sukelia šiluminį poveikį, jos poveikis kenksmingiausias smegenims. 

Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:

