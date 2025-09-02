Revoliucinis atradimas: archeologai aptiko su Jėzumi susijusią vietą

Ši vieta, palaidota po vėlesniu statiniu, Šventajame Rašte jau seniai siejama su Jėzaus tarnyste, rašo „Mirror“.
Šimtmečius piligrimai ir mokslininkai senovės Chorazino, arba Korazimo, gyvenvietę siejo su Naujojo Testamento istorijomis. Evangelijose aprašoma, kaip Jėzus pamokslavo ir gydė ligonius vietinėje sinagogoje, bet taip pat kaip jis vėliau pasmerkė miestą už tai, kad šis atmetė jo mokymus.
Mato evangelijoje užrašytas jo perspėjimas: „Vargas tau, Chorazine! Vargas tau, Betsaida!“
Iki šiol buvo beveik neįmanoma aptikti fizinių sinagogos pėdsakų iš jo laikų.
Po kasinėjimų Korazimo nacionaliniame parke, kur jau yra vėlesnės sinagogos, pastatytos apie 380 m. po Kr., griuvėsių 2024-aisiais archeologo Achia Coheno-Tavoro vadovaujama komanda, iš naujo tyrinėdama XX a. kasinėjimus, po akmeninėmis grindimis aptiko stulbinantį radinį.
Nuimdami mūro sluoksnius, jie rado ne tik milžiniškų riedulių su keramikos fragmentais, bet ir monetų, kasdienių virtuvės reikmenų.
Tarp akmenų rasti artefaktai davė esminę užuominą. Keramikos šukės datuojamos pirmuoju amžiumi – laikotarpiu, kai, kaip teigiama, Jėzus keliavo po Galilėją.
Šis radinys sukėlė naujų diskusijų tarp istorikų. Jei datavimas pasitvirtins, riedulių pamatai gali būti Mato evangelijoje aprašytos sinagogos, kurioje mokė Jėzus, liekanos.
„Tai, kas buvo rasta toje vietoje, tėra užuominos apie pirmojo amžiaus sinagogą“, – pripažino A. Cohenas-Tavoras, pabrėždamas, kad tolesni tyrimai nustatys, ar ją galima neabejotinai susieti su Jėzumi.
