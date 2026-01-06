„Nvidia“ Las Vegase pristatė savo naujausią DI lustų platformą

Kalifornijoje įsikūrusi bendrovė apie tai paskelbė kasmetinėje vartotojams skirtos elektronikos parodoje Las Vegase. Didžiausios pasaulio technologijų parodos lankytojams „Nvidia“ generalinio direktoriaus Jenseno Huango kreipimasis buvo vienas iš pirmųjų nepraleistinų pirmadienio programos renginių.
Su naująja DI platforma „Vera Rubin“, apie kurią pirmą kartą buvo paskelbta rugsėjo mėnesį, „Nvidia“ siekia užsitikrinti dominuojančią padėtį DI lustų rinkoje. Šiuo metu įmonė užima apie 80 proc. pasaulinės DI duomenų centrams skirtų lustų rinkos.
Tačiau „Nvidia“ susiduria su didėjančiu spaudimu iš įvairių pusių, nes su ja aktyviai siekia konkuruoti tradiciniai lustų gamintojai kaip „AMD“ ir „Intel“.
Savo lustus vis aktyviau imasi kurti ir didžiausios „Nvidia“ klientės „Google“, „Amazon“ ir „Microsoft“, siekdamos sumažinti priklausomybę nuo 4,5 trln. vertės bendrovės.
Naujausias „Google“ DI modelis „Gemini 3“ buvo sukurtas be „Nvidia“ technologijos.
Savo alternatyvas „Nvidia“ produktams skuba kurti ir Kinija, mat bendrovės lustams taikomi JAV eksporto apribojimai, lėtinantys Kinijos technologijų sektoriaus plėtrą.
„Nvidia“ teigė, kad produktai su DI platforma „Vera Rubin“ bus prieinami iš partnerių 2026 m. antroje pusėje.
Pasak bendrovės, naujasis modelis, pavadintas amerikiečių astronomės Veros Rubin garbei, žymi fundamentalų pokytį lyginant su ankstesnės kartos DI platforma „Blackwell“, kuri buvo pristatyta 2024 m. pabaigoje.
„Nvidia“ žada, kad platforma „Vera Rubin“ veiks penkiskart efektyviau nei ankstesnės: pasauliui vis garsiau skundžiantis dėl milžiniško DI duomenų centrų energijos suvartojimo, tai yra svarbus našumo rodiklis.
Pati platforma susideda iš „šešių lustų, kurie sudaro vieną DI superkompiuterį“, sakė „Nvidia“ duomenų centrų ir didelio našumo skaičiavimo skyriaus direktorius Dionas Harrisas.
„(Šios platformos – ELTA) atitiks pažangiausių modelių poreikius ir sumažins dirbtinio intelekto sąnaudas“, – pridūrė jis.
Visgi, nuo „ChatGPT“ pasirodymo 2022 m. „Nvidia“ nuolat įnirtingai atnaujina savo produktų liniją, todėl vis dažniau keliamas klausimas, ar DI modelius kuriančios technologijų bendrovės gali sau leisti visada turėti pažangiausias technologijas.
