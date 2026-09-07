Lenkijoje surengtas robotų protestas prieš sparčią dirbtinio intelekto plėtrą

Protestą organizavo iniciatyva „Democratism“, kuri, kaip sakoma jos interneto svetainėje, siekia pradėti diskusijas apie tai, „kaip DI ir robotizacija veikia darbo rinką“.
„Čia esantys robotai turi parodyti, kad ši technologija jau yra realybė“, – naujienų agentūrai AFP „sakė“ vienas iš DI valdomų humanoidų „Agibot A3“.
Per garsiakalbius skambėjo šūkiai: „Ginkite darbo vietas“, „Laikas taisyklėms“ ir „Nelaukite, reguliuokite“. Demonstracijoje dalyvavo įvairūs robotai – nuo dvikojų humanoidų iki į šunis panašių keturkojų.
„Mes ypač norime atkreipti dėmesį į galimą žmonių pakeitimą tiek humanoidiniais robotais, tiek dirbtiniu intelektu kognityviniame darbe“, – AFP sakė organizatorius Grzegorzas Kulisas (Gžegožas Kulisas).
„Jei nesureaguosime dabar, greitai galime turėti problemų“, – sakė jis, pabrėždamas „taisyklių ir reglamentų, kurie pasitarnautų kaip darbuotojus apsaugantis skydas“, poreikį.
Be to, kad patrauktų kelių praeivių dėmesį, robotais norėta pademonstruoti esamas jų galimybes ir taip pat pabrėžti, kad reikia veikti skubiai, sakė G. Kulisas.
„Šie robotai jau gali laisvai judėti, jie jau „protestuoja““, – sakė jis.
Žygiuojančius robotus aplankė Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras Krzysztofas Gawkowskis (Kšištofas Gavkovskis), kuris demonstracijos vietoje pasikalbėjo su G. Kulisu.
„Nekontroliuojami (DI) modeliai, įdiegti į humanoidus, taip pat toliau evoliucionuosiančius tobulėjant robotizacijai, yra didelė problema“, – sakė jis.
G. Kulisas, kuris dabar yra robotikos bendrovės informacinių technologijų vadovas ir įdarbinimo agentūros generalinis direktorius, dvi kadencijas dirbo Darbo rinkos taryboje prie Šeimos, darbo ir socialinės politikos ministerijos.
„Jaučiame atsakomybę pradėti informuoti visuomenę apie greitus ir dinamiškus technologinius pokyčius, kurie mus asmeniškai gąsdina“, – sakė jis AFP.
Liepą Lenkijos konservatyvių pažiūrų prezidentas Karolis Nawrockis (Karolis Navrockis) pasirašė ministerijos pateiktą įstatymo projektą, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos DI aktas.
Taip buvo įsteigta nacionalinė institucija, galinti užtikrinti jau formaliai įsigaliojusių ES reglamentų vykdymą.
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