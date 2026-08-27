Laukiamiausias pasaulio žaidimas: milijardai dolerių, beprotiški scenarijai ir kūdikių kampanijos

Tiems, kurie apie šią galingą vaizdo žaidimų pasaulio kompaniją nieko nežino, apie GTA galima pasakyti tiek: tai yra žaidimų pasaulio Michael Jackson.
Apie ką čia jie?
GTA žaidimuose yra atviro pasaulio JAV miestų simuliacija, kurioje žaidėjas kontroliuoja pagrindinį istorijos personažą ir dalyvauja pagrindiniuose fikcinio pasaulio įvykiuose.
Žinoma, vien strapaliojimas gatvėse būtų neįdomu, tad į žaidimus įtraukiamos įvairios šalutinės veiklos: galimybės apsikirpti, vairuoti mašinas, bendrauti su kompiuterio valdomais personažais ir t.t.
Bet ką gi reiškia „Grand Theft Auto“? Išvertus į padorią lietuvių kalbą, tai maždaug skambėtų taip: „Didžioji Automobilių Vagystė“.
Būtent apie tai žaidimas ir sukasi – pogrindinį kriminalinį pasaulį, kuriame galima rasti visko: nuo narkotikų, plėšimų, ginklų iki slaptų susitarimų tarp nusikaltėlių ir FTB ar CŽV. O svarbiausia – milžinišką gatvėse riedančių automobilių pasirinkimą – nuo pačių pigiausių, vos slenkančių autobusiukų, iki vien elektra varomų superautomobilių.
Be abejo, viskas yra absoliučiai išgalvota, tačiau nieko nėra smagiau, nei viduryje gatvės pavogti svetimą automobilį ir lėkti per gatves kelių šimtų kilometrų per valanda greičiu. Arba įsitraukti į politinius JAV specialiųjų tarnybų vaidus ir kažkokį biurą išsprogdinti velniop.
Kodėl tai smagu? Nes realybėje niekas iš žaidėjų nedrįstų užsiimti kriminaline veika. O ši žaidimų serija leidžia išgyventi gyvenimą, kurio daugelis niekada nepatirs. Tikėkimės.
Nerimti žaidimai? Rimti pinigai
Žaidimų seriją kuria amerikiečių įmonė „Rockstar Games“. Pats pirmasis jų žaidimas pasirodė 1997 metais ir buvo, kaip ir galima tikėtis, gana primityvus. Tikrasis „Rockstar Games“ išgarsėjimas įvyko išleidus žaidimus „GTA San Andreas“ 2004 metais ir „GTA: Vice City“ 2008 metais.
Paskutinis jų išleistas žaidimas „GTA V“, kuris priklauso GTA serijai, buvo 2013 metais.
Be abejo, smalsu, kiek gi uždirbo šie, atrodytų, vaikiški pikseliai? Ogi nevaikiškas sumas.
Duomenų apie senesnių žaidimų atneštą pelną įmonė plačiai visuomenei nepateikė, tačiau spekuliuojama apie šimtus milijonų dolerių. O apie naujesnius informacijos jau yra, ji pateikiama oficialiose „Take Two Interactive“ metinėse ataskaitose, įmonės, kuriai priklauso „Rockstar Games“ ir visi GTA žaidimai.
Jeigu kam smalsu paskaitinėti apie įmonės išlaidas ir raportus akcininkams, nuoroda čia. Dabar šokime prie to, kas įdomiausia – uždirbtus pinigus.
„GTA San Andreas“ įmonei uždirbo apie pusantro milijardo JAV dolerių. „GTA IV“ įmonę praturtino apie 548 milijonais dolerių.
Viską karūnuoja paskutinysis įmonės išleistas „GTA V“, kuris atnešė beprotišką sumą – daugiau nei 10 milijardų JAV dolerių. Nemažą dalį pelno atnešė (ir vis dar neša, nuo pat 2013 metų) „GTA Online“, kuriame žaidimo principas toks pats, kaip ir „GTA V“, tik ten interneto dėka dalyvauja ir kiti žaidėjai, ne vien kompiuterio valdomi veikėjai.
Didelę dalį „GTA Online“ pelno lemia žaidime esanti ypatinga valiuta, kuri perkama už tikrus pinigus. Už šią nepaprastą valiutą žaidėjai perka išskirtinius automobilius, ginklus, drabužius ir t.t. Kitaip tariant, puikuojasi prieš kitus žaidėjus.
Kyla klausimas, kokio pelno galima tikėtis iš naujojo žaidimo? Pirmiausia pažvelkime, kiek „Rockstar Games“ nusprendė investuoti į šio laukiamiausio žaidimo kūrimą.
Tikslių skaičių įmonė nepateikė, tačiau interneto grupėse, nuo „Facebook“ iki „Reddit“, sklando gandai apie milijardą, du, kartais net tris milijardus kainavusią produkciją.
Tie patys interneto analitikai spėlioja, kad vos per pirmą parą, kai pasirodys žaidimas, jis uždirbs apie 2 milijardus dolerių. Per pirmuosius metus rinkoje spėliojama apie 5 milijardų dolerių pelną. Bet neužbėkime įvykiams už akių, viską parodys laikas.
Beprotiškos iniciatyvos
Ar kada nors įsivaizdavote, kad kūdikiai gali sietis su tokio tipo žaidimais? Greičiausiai ne.
O štai Norvegijos elektronikos įmonė „Komplett“, įsikūrusi Osle, paskelbė tokią beprotišką akciją: jeigu jūsų vaikas gims lapkričio 19 dieną, kai pasirodys „GTA 6“, jums priklausys nemokama žaidimo kopija.
Įmonė šią akciją paskelbė savo „Instagram“ paskyroje 2026 metais, vasario mėnesį, grubiai atskaičiavusi devynis mėnesius iki oficialaus žaidimo pasirodymo.
Oslo mieste net buvo reklaminių plakatų, kuriuose vaizduojama rožėmis nuklota lova ir pridėtas prierašas „liko devyni mėnesiai laukti „GTA 6“ ;)“.
Galbūt tai skamba beprotiškai, tačiau ši kampanija sulaukė milžiniško dėmesio internete ir galbūt net paskatino gimstamumą. Tą sužinosime lapkričio 19 dieną.
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