Istorinė operacija: DI padėjo chirurgams pašalinti smegenų auglį

Londono universitetinio koledžo ligoninėje chirurgų komanda sėkmingai atliko pirmąją pasaulyje smegenų auglio pašalinimo operaciją, kurios metu realiuoju laiku buvo pasitelktas dirbtinis intelektas. Naujausia technologija leido gydytojams saugiai išvengti kritiškai svarbių kraujagyslių ir nervų bei išgelbėjo 48 metų pacientą nuo visiško regėjimo praradimo.
Apie šio precedento neturinčio medicinos proveržio detales pranešė BBC.
Pavojinga diagnozė ir ligos simptomai
Dar visai neseniai 48 metų klientų aptarnavimo vadybininkas ir dviejų vaikų tėvas Rhysas Gibbertas buvo visiškai sveikas ir kasdien per pietų pertrauką eidavo pasivaikščioti. Vieno tokio pasivaikščiojimo metu jis staiga prarado sąmonę ir pargriuvo tiesiai viduryje kelio, todėl nedelsdamas kreipėsi į medikus.
Galvos smegenų tyrimas parodė 11 milimetrų dydžio nepiktybinį auglį, augantį hipofizėje kaukolės pamate. Kadangi darinys pradėjo stipriai spausti regos nervus, paciento periferinis regėjimas smarkiai susiaurėjo, atsirado stiprus nuovargis ir nuolatinis galvos svaigimas. Rizika prarasti regėjimą tapo pagrindine priežastimi kuo greičiau atlikti operaciją.
Kaip dirbtinis intelektas asistavo chirurgams
Operacijos metu plonas endoskopas buvo įvestas per nosį tiesiai į kaukolės pamato sritį, kur auglys slėpėsi už kaulo sluoksnių ir tvirtos membranos. Nustatyti saugiausią vietą augliui šalinti buvo itin sudėtinga, nes kiekvieno žmogaus anatomija yra unikali, o rizika pažeisti stambią kraujagyslę visada išlieka labai didelė.
Būtent šiame sudėtingame etape į darbą buvo pasitelktas specialus dirbtinio intelekto įrankis, atskirame ekrane realiuoju laiku analizuojantis endoskopo perduodamą vaizdą. Sistema nuolat sekė chirurginių instrumentų judesius ir pažymėdavo vietas, kuriose auglį pašalinti būtų saugiausia, kartu išryškindama paslėptas svarbias anatomines struktūras – panašiai kaip veido atpažinimo technologija išmaniuosiuose telefonuose.
„Chirurginis ChatGPT“ ir sėkmingas pasveikimas
Procedūroje dalyvavęs profesorius Hani Marcusas pasakojo, kad jų sistema iš anksto buvo apmokyta naudojant šimtus hipofizės auglių šalinimo operacijų vaizdo įrašų. Pasak jo, dirbtinis intelektas išanalizavo daugiau operacijų, nei dauguma chirurgų pamato per visą karjerą, todėl jis veikia tarsi papildoma eksperto akių pora ir analizuoja situaciją realiuoju laiku. Ateityje kūrėjai siekia sukurti visavertį „ChatGPT“ analogą chirurgams.
Pats pacientas jau pajuto naujoviškos procedūros rezultatus. R. Gibbertas prisipažino, kad atsimerkęs po operacijos regėjo itin aiškiai, o per ateinančias aštuonias savaites visi ligos sukelti simptomai visiškai išnyko.
Sveikatos inovacijų ministras Jamesas Frithas taip pat pasveikino šios technologijos sėkmę ir pabrėžė, kad vyriausybė ir toliau rems tokių technologijų kūrimą bei diegimą, jei bus užtikrintos tinkamos saugumo priemonės.
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