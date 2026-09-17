Holivudui – naujas galvos skausmas

Tilė Norwood – dirbtinio intelekto sukurta aktorė. Nors realybėje ji neegzistuoja, tačiau jau gavo pagrindinį vaidmenį pilnametražiame filme.
Tiesa, tam, kad skaitmeninė aktorė atrodytų kuo tikroviškiau, reikia nuolatinio tobulinimo.
„Jos kūrimas primena svogūno sluoksnius. Pirmiausia – išvaizda, vėliau vardas, o galiausiai ir aktorinis talentas“, – pasakojo Tilės kūrėja Eline Van der Velden.
Tilė pradėta kurti prieš metus, tačiau dirbtinis intelektas jos automatiškai neprisimena. Balsą, išvaizdą ir veido išraiškas tenka nuolat tikrinti, koreguoti ir generuoti iš naujo. Tam reikia ne tik daug laiko, bet ir energijos.
„Pradėjau nuo labai paprastų užklausų: sukurk gražią, dvidešimt ketverių metų brunetę. Peržiūrėjau mažiausiai 2 tūkst. nuotraukų, kol pasakiau, jog štai ji“, – teigė Tilės kūrėja.
Dirbtinio intelekto kuriami vaizdo įrašai reikalauja gerokai daugiau kompiuterinės galios nei tekstas. Kuo ilgesnis vaizdo įrašas, tuo daugiau reikia kadrų ir skaičiavimų.
Vis dėlto kūrėjai tikino, kad dirbtinis intelektas atveria ir naujų galimybių.
„Mes, kaip maža įmonė, niekada nebūtume galėję sukurti pilnametražio filmo. Dabar galime“, – sakė pašnekovė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Kartu vis dažniau kalbama ir apie dirbtinio intelekto poveikį aplinkai.
„Jei kurtume tikrą filmą, poveikis klimatui būtų milžiniškas – dėl skrydžių, viešbučių, maitinimo, dekoracijų statymo. Čia tiesiog keli žmonės sėdi prie nešiojamųjų kompiuterių“, – tvirtino Tilės kūrėja.
Kita vertus, dirbtinio intelekto technologijoms taip pat reikia didelių energijos išteklių.
„Pasitelkiame dirbtinį intelektą, kad galėtume dirbti efektyviau, pavyzdžiui, kad nereikėtų dar kartą skristi į paplūdimį ar kitą filmavimo vietą. Taip kartu sumažiname oro taršą. Žinoma, svarbus ir energijos kiekis, kurio reikia tam, kad filmas išvystų dienos šviesą“, – neslėpė dirbtinio intelekto ekspertas Job van den Berg.
Kol kas nėra aiškaus atsakymo, ar dirbtinis intelektas kino industriją padarys draugiškesnę aplinkai. Tiesa, technologijoms vis labiau veržiantis į kino pasaulį, aktorių sąrašuose galima atsirasti vis daugiau vardų, už kurių neslypi realus žmogus.
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