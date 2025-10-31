 Dirbtinis intelektas perrašys pasaulį?

Dirbtinis intelektas perrašys pasaulį?

mokslininko prognozė kelia nerimą
2025-10-31 14:19 kauno.diena.lt inf.

Dirbtinio intelekto (DI) raida sparčiai įsibėgėja, o urugvajų inžinierius Federico Pascualas įspėja – iki 2030 metų pasaulis pasikeis neatpažįstamai. Ekspertas, kuris dar prieš dešimtmetį tiksliai numatė DI įtaką, sako, kad jo prognozės pildosi greičiau, nei jis pats tikėjosi.

Dirbtinis intelektas perrašys pasaulį? / Freepik.com nuotr.

Apie tai rašo „Daily Star“.

F. Pascualas dar 2014-aisiais TEDx konferencijoje perspėjo, jog dirbtinis intelektas „paveiks kiekvieną darbo aspektą, kokį tik žinome“. Tuomet daugeliui jo žodžiai atrodė pernelyg drąsūs ar net beprotiški.

„Daugelis manė, kad perdedu arba tiesiog fantazuoju“, – prisiminė jis.

Lūžio taškas

Pasak F. Pascualo, tikrasis šuolis įvyko 2017 metais, kai „Google“ pristatė mokslinį darbą „Attention Is All You Need“ („Dėmesys – viskas, ko reikia“). Jame aprašyta „Transformer“ architektūra tapo pagrindu visoms šiuolaikinėms didžiosioms kalbos modeliams.

„Šiandien tiek OpenAI, tiek Anthropic ar DeepMind kuriami modeliai remiasi šia architektūra“, – aiškino inžinierius.

Dar 2014 metais F. Pascualas citavo futurologą Ray’ų Kurzweilą, kuris prognozavo, kad iki 2029 metų kompiuteriai pasieks žmogaus lygmens pažinimo gebėjimus. F. Pascualas pridūrė, jog iki 2030-ųjų beveik 90 proc. naujienų ir straipsnių bus kuriami panašių sistemų, o ne žmonių.

dirbtinis intelektas
naujienos
žurnalistika
žiniasklaida
Federico Pascualas

