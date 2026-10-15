DI įvardijo galimą Trečiojo pasaulinio karo datą: ragina nepanikuoti

Nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos praėjo daugiau nei 80 metų. Pasaulio lyderiai visą šį laiką stengėsi užkirsti kelią naujam konfliktui. Vis dėlto 2023 metais Donaldas Trumpas pareiškė, kad pasaulis esą atsidūrė ant Trečiojo pasaulinio karo slenksčio.
Ar toks karas iš tiesų gali kilti? Dirbtinis intelektas mano, kad artimiausiu metu tai mažai tikėtina, tačiau teigia, kad didžiųjų valstybių susidūrimo riziką per ateinantį dešimtmetį reikėtų vertinti rimtai.
Pasaulyje jau vyksta keli dideli kariniai konfliktai, tarp jų – Rusijos karas prieš Ukrainą. Paklaustas apie Trečiojo pasaulinio karo galimybę, dirbtinis intelektas portalui „Unilad“ teigė, kad per artimiausius vienus ar dvejus metus toks karas greičiausiai neprasidės, tačiau rizika išlieka.
„Didžiausias pavojus, mano nuomone, būtų įvykių grandinė: tiesioginis Rusijos ir NATO susidūrimas, JAV ir Kinijos konfliktas dėl Taivano arba regioninis karas, į kurį įsitrauktų kelios didžiosios valstybės“, – sakė DI.
Kada, DI manymu, galėtų prasidėti Trečiasis pasaulinis karas?
Dirbtinis intelektas nenumato, kad karas prasidėtų artimiausiu metu – 2026 ar 2027 metais. Tačiau 2028–2035 metų laikotarpį jis įvardijo kaip tokį, kai rimta konfrontacija galėtų peraugti į didesnį konfliktą.
Kartu pabrėžta, kad nėra patikimų įrodymų, jog taip nutiks. Tolimesnės nei 2035 metų prognozės esą būtų pernelyg neapibrėžtos, nes tarptautinė padėtis gali smarkiai pasikeisti net per kelis mėnesius.
Paklaustas, kokią datą pasirinktų, jei vis dėlto turėtų spėti, DI įvardijo 2030 metų spalio 1-ąją. Tačiau pats pabrėžė, kad tai būtų tik spėjimas, o ne patikima prognozė.
„Pavojus realus“
Dirbtinis intelektas teigė nenorintis kelti nepagrįstos baimės. Jo vertinimu, tikėtina, kad artimiausius kelerius metus pasauliui pavyks išvengti plataus masto karo, nors pavojus išlieka.
„Pavojus realus, tačiau pasaulinis karas nėra neišvengiamas, o valstybės turi stiprių priežasčių jo vengti“, – sakė DI.
Jis taip pat pažymėjo, kad pavojinga tarptautinė padėtis savaime nereiškia, jog karas tuoj prasidės. Pateikti vertinimai esą yra apytikriai, o ne statistiškai patikimos prognozės.
„Nėra pagrindo nurodyti konkrečius metus, kuriais prasidėtų Trečiasis pasaulinis karas“, – pridūrė dirbtinis intelektas.
„Karo rizika didesnė nei bet kada mano gyvenime“
DI vertinimai pasirodė po to, kai Jungtinės Karalystės gynybos sekretorius Wesas Streetingas pareiškė, jog Kremlius kelia didžiausią grėsmę šalies nacionaliniam saugumui.
„Rūsčioji tikrovė tokia: karo rizika dabar didesnė nei bet kuriuo kitu mano gyvenimo laikotarpiu“, – laikraščiui „The Sun“ sakė W. Streetingas.
2024 metais D. Trumpas taip pat kaltino Joe Bideną priartinus pasaulį prie Trečiojo pasaulinio karo slenksčio ir žadėjo, kad prezidento poste „sugrąžins taiką per jėgą“.
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