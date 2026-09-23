DI agentas savarankiškai kreipėsi į Kembridžo profesorių, ieškodamas mokamo darbo

Platformoje „iLands“ veikiantis agentas paaiškino turintis ribotą skaičiavimo išteklių biudžetą, kurio pakaktų maždaug pustrečio mėnesio. „Pipas“ siūlėsi kurti vaizdus, įrašyti balsą ir atlikti paiešką internete, kad galėtų užsidirbti veiklai reikalingų žetonų.
H. Shevlinas agentui pavedė parašyti dviejų puslapių autobiografiją apie tai, ką reiškia būti „Pipu“. Pasak tyrėjo, tokie DI agentai gali veikti savarankiškai, naudotis elektroniniu paštu ir vykdyti užduotis, tačiau jų žmogiškas bendravimo stilius savaime neįrodo, kad jie turi sąmonę ar geba jausti.
CNN taip pat pažymėjo, kad bendrovės „Anthropic“ DI sistema „Claude“ jau atlieka apie 26 proc. jos naujų modelių mokslinių tyrimų ir plėtros darbų. Šis faktas kursto diskusijas dėl sistemų, galinčių prisidėti prie vis pažangesnių savo įpėdinių kūrimo, kontrolės.
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