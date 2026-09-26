Būsimieji muskai

Šis moksleivis jau subūrė pusę milijono sekėjų socialiniuose tinkluose ir buvo pramintas „būsimuoju Elonu Musku“, nors pats į tokius palyginimus žiūri kukliai, rašo „eVnExpress“.
Jaunojo talento kelias į viešumą prasidėjo 2025-ųjų pradžioje: vaizdo įrašas, kuriame jis pademonstravo, kaip dirbtinį intelektą (DI) pasitelkia anglų kalbos žodžiams įsiminti, sulaukė per 20 mln. peržiūrų.
Netrukus jis ėmė skinti apdovanojimus inovacijų renginiuose – hakatonuose.
Viename jų Yango komanda triumfavo sukūrusi regėjimo negalią turintiems žmonėms pasidažyti padedančią DI regos sistemą.
Kitame hakatone pristatyta išmani pietų dėžutė tėvams rodė, ką vaikai valgo mokykloje, o platformos „RedNote“ varžybose jaunieji inovatoriai metė iššūkį suaugusiesiems.
Už jų sukurtą turinio tobulinimo įrankį viena bendrovė pasiūlė beveik 15 tūkst. JAV dolerių.
Programuoti dar antroje klasėje pradėjęs Yangas šiandien programas kuria natūralia kalba aprašydamas užduotis DI, taikydamas vadinamąjį „vibe coding“ metodą.
Paauglys pabrėžia žmogaus žinių svarbą: „DI yra daugiklis, o žmogus – bazinis skaičius. Jei pats esi nulis, iš ko bedaugintum, vis tiek liks nulis.“
Po tris valandas per dieną technologijoms skiriantis paauglys svajoja tapti DI tyrėju ir bent šiek tiek pakeisti pasaulį.
Tokie talentai šalyje itin paklausūs: prognozuojama, kad iki 2030 m. Kinijai gali trūkti net apie 5 mln. DI specialistų.
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